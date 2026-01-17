Neuchâtel Xamax s’impose difficilement en amical

Malgré une fatigue certaine et deux bévues défensives, le club de Challenge League de football a pris le meilleur sur le FC Grand-Saconnex, pensionnaire de Promotion League, 3-2 samedi après-midi pour son troisième match de préparation.
Neuchâtel Xamax enchaîne en amical. Après leur victoire fleuve mercredi face à Servette M21, les « rouge et noir » ont pris la mesure du FC Grand-Saconnex 3-2 samedi après-midi à la Maladière. Pour son troisième et avant-dernier match de préparation, l’équipe d’Anthony Braizat a toutefois eu de la peine à se défaire de la formation de Promotion League.
Une bonne réaction
Devant une bonne centaine de spectateurs, les Xamaxiens ont d’ailleurs encaissé le premier but de cette partie. Après une remise hasardeuse de Jonathan Fontana, le portier Edin Omeragic a dégagé directement sur un adversaire. Un contre qui a envoyé le ballon au fond des filets des locaux.
Heureusement, les Neuchâtelois ont su réagir au fil du match. Shkelqim Demhasaj (24’), Noah Streit (47’) et Diogo Carraco (53’), auteur d’une très belle frappe enroulée, pouvaient donner de l’air aux Xamaxiens. « On a fait quelques petites erreurs, mais c’était un bon match pour clôturer cette deuxième semaine de préparation », estime le défenseur de Xamax Jonathan Fontana.
Jonathan Fontana : « On a mis beaucoup d’intensité à l’entraînement depuis la reprise. On est prêt à attaquer le championnat. »
De son côté, le coach « rouge et noir » s’est dit satisfait de la performance de ses protégés. D’autant que ces joueurs ont évolué avec une certaine fatigue dans les jambes pour cette rencontre. « Après deux semaines de préparation, les joueurs sont cuits, simplement. Mais ça ne sera plus le cas lors de la reprise du championnat », assure Anthony Braizat.
Anthony Braizat : « On voit que si on ne fait pas certains efforts, on est en difficulté. »
Avant la reprise du championnat le dimanche 25 janvier face à Yverdon, le club de Challenge League jouera encore un ultime match amical. Les « rouge et noir » accueilleront le FC Bulle mercredi à 18h. /gjo