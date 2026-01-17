Neuchâtel Xamax s’impose difficilement en amical

Malgré une fatigue certaine et deux bévues défensives, le club de Challenge League de football ...
Neuchâtel Xamax s’impose difficilement en amical

Malgré une fatigue certaine et deux bévues défensives, le club de Challenge League de football a pris le meilleur sur le FC Grand-Saconnex, pensionnaire de Promotion League, 3-2 samedi après-midi pour son troisième match de préparation.

Jonathan Fontana estime que Neuchâtel Xamax sera prêt lors de la reprise du championnat dimanche prochain. (Photo : Bertrand Pfaff) Jonathan Fontana estime que Neuchâtel Xamax sera prêt lors de la reprise du championnat dimanche prochain. (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax enchaîne en amical. Après leur victoire fleuve mercredi face à Servette M21, les « rouge et noir » ont pris la mesure du FC Grand-Saconnex 3-2 samedi après-midi à la Maladière. Pour son troisième et avant-dernier match de préparation, l’équipe d’Anthony Braizat a toutefois eu de la peine à se défaire de la formation de Promotion League.


Une bonne réaction

Devant une bonne centaine de spectateurs, les Xamaxiens ont d’ailleurs encaissé le premier but de cette partie. Après une remise hasardeuse de Jonathan Fontana, le portier Edin Omeragic a dégagé directement sur un adversaire. Un contre qui a envoyé le ballon au fond des filets des locaux.

Heureusement, les Neuchâtelois ont su réagir au fil du match. Shkelqim Demhasaj (24’), Noah Streit (47’) et Diogo Carraco (53’), auteur d’une très belle frappe enroulée, pouvaient donner de l’air aux Xamaxiens. « On a fait quelques petites erreurs, mais c’était un bon match pour clôturer cette deuxième semaine de préparation », estime le défenseur de Xamax Jonathan Fontana.

Jonathan Fontana : « On a mis beaucoup d’intensité à l’entraînement depuis la reprise. On est prêt à attaquer le championnat. »

Ecouter le son

De son côté, le coach « rouge et noir » s’est dit satisfait de la performance de ses protégés. D’autant que ces joueurs ont évolué avec une certaine fatigue dans les jambes pour cette rencontre. « Après deux semaines de préparation, les joueurs sont cuits, simplement. Mais ça ne sera plus le cas lors de la reprise du championnat », assure Anthony Braizat.

Anthony Braizat : « On voit que si on ne fait pas certains efforts, on est en difficulté. »

Ecouter le son

Avant la reprise du championnat le dimanche 25 janvier face à Yverdon, le club de Challenge League jouera encore un ultime match amical. Les « rouge et noir » accueilleront le FC Bulle mercredi à 18h. /gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax se rassure en amical

Xamax se rassure en amical

Les SRD résilient déjà leur convention avec Xamax

Les SRD résilient déjà leur convention avec Xamax

Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Neuchâtel Xamax engage un nouveau portier

Actualités suivantes

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 16:52

Le LS pour se rapprocher d'YB

Le LS pour se rapprocher d'YB

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 04:04

Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 18:35

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 17:11

Articles les plus lus

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 14:10

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 17:11

Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 18:35

Le LS pour se rapprocher d'YB

Le LS pour se rapprocher d'YB

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 04:04

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Football    Actualisé le 15.01.2026 - 15:12

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 14:10

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 17:11

Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 18:35

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 22:44

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 23:54

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Football    Actualisé le 15.01.2026 - 15:12

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 14:10