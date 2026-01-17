Neuchâtel Xamax s’impose difficilement en amical

Neuchâtel Xamax enchaîne en amical. Après leur victoire fleuve mercredi face à Servette M21, les « rouge et noir » ont pris la mesure du FC Grand-Saconnex 3-2 samedi après-midi à la Maladière. Pour son troisième et avant-dernier match de préparation, l’équipe d’Anthony Braizat a toutefois eu de la peine à se défaire de la formation de Promotion League.





Une bonne réaction

Devant une bonne centaine de spectateurs, les Xamaxiens ont d’ailleurs encaissé le premier but de cette partie. Après une remise hasardeuse de Jonathan Fontana, le portier Edin Omeragic a dégagé directement sur un adversaire. Un contre qui a envoyé le ballon au fond des filets des locaux.

Heureusement, les Neuchâtelois ont su réagir au fil du match. Shkelqim Demhasaj (24’), Noah Streit (47’) et Diogo Carraco (53’), auteur d’une très belle frappe enroulée, pouvaient donner de l’air aux Xamaxiens. « On a fait quelques petites erreurs, mais c’était un bon match pour clôturer cette deuxième semaine de préparation », estime le défenseur de Xamax Jonathan Fontana.