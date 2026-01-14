Xamax se rassure en amical

Une victoire aisée pour Neuchâtel Xamax mercredi en match de préparation. Les « rouge et noir » ont facilement pris la mesure des moins de 21 ans du Servette FC, pensionnaires de 1re Ligue, 8-1 pour leur deuxième match amical de l’année.

Koro Koné s'est fait plaisir mercredi à la Maladière. il a inscrit trois buts face aux jeunes Servettiens. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Koro Koné s'est fait plaisir mercredi à la Maladière. il a inscrit trois buts face aux jeunes Servettiens. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax déroule. Le club de Challenge League de football a écrasé Servette M21 8-1 mercredi après-midi en match amical à la Maladière. Face au leader du groupe 1 de 1re Ligue, les « rouge et noir » ont fait respecter la logique. Diogo Carraco, Francesco Lentini et Fabio Saiz ont trouvé le chemin des filets, tout comme Jessé Hautier, auteur d’un doublé, et Koro Koné, d’un triplé.

Après cette démonstration offensive, Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation dès samedi avec un nouveau match à la Maladière. Les « rouge et noir » accueillent le FC Grand-Saconnex, pensionnaire de Promotion League, samedi après-midi dès 13h30. /gjo


 

