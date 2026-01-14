Xamax se rassure en amical

Neuchâtel Xamax déroule. Le club de Challenge League de football a écrasé Servette M21 8-1 mercredi après-midi en match amical à la Maladière. Face au leader du groupe 1 de 1re Ligue, les « rouge et noir » ont fait respecter la logique. Diogo Carraco, Francesco Lentini et Fabio Saiz ont trouvé le chemin des filets, tout comme Jessé Hautier, auteur d’un doublé, et Koro Koné, d’un triplé.

Après cette démonstration offensive, Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation dès samedi avec un nouveau match à la Maladière. Les « rouge et noir » accueillent le FC Grand-Saconnex, pensionnaire de Promotion League, samedi après-midi dès 13h30. /gjo