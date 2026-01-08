Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Les « rouge et noir » ont repris le chemin des terrains de football en fin de matinée ce jeudi ...
Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Les « rouge et noir » ont repris le chemin des terrains de football en fin de matinée ce jeudi avec un match amical à la Tuilière contre le Lausanne Sport. Après une première mi-temps prometteuse (1-1), les Neuchâtelois ont perdu pied en seconde période et se sont inclinés 4-2.

Neuchâtel Xamax a perdu 4-2 face au Lausanne Sport jeudi à la Tuilière. (Photo d'archives : Neuchâtel Xamax) Neuchâtel Xamax a perdu 4-2 face au Lausanne Sport jeudi à la Tuilière. (Photo d'archives : Neuchâtel Xamax)

Neuchâtel Xamax battu d'entrée pour sa reprise. Les footballeurs de la Maladière ont subi la loi du Lausanne Sport, pensionnaire de Super League, 4-2 jeudi en match amical. Pour leur première rencontre de l'année, les « rouge et noir » ont tenu le choc jusqu'à la mi-temps (1-1), mais ils ont ensuite cédé face à la formation vaudoise à la Tuilière.

Les deux réussites xamaxiennes ont été inscrites par Jessé Hautier et Malik Deme.

Neuchâtel Xamax disputera son prochain match amical mercredi prochain à la Maladière face à l'équipe de Promotion League de Servette M21.

La reprise du championnat pour l'équipe d'Anthony Braizat est, elle, agendée au 25 janvier face à Yverdon. /cbs


