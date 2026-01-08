Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax battu d'entrée pour sa reprise. Les footballeurs de la Maladière ont subi la loi du Lausanne Sport, pensionnaire de Super League, 4-2 jeudi en match amical. Pour leur première rencontre de l'année, les « rouge et noir » ont tenu le choc jusqu'à la mi-temps (1-1), mais ils ont ensuite cédé face à la formation vaudoise à la Tuilière.

Les deux réussites xamaxiennes ont été inscrites par Jessé Hautier et Malik Deme.

Neuchâtel Xamax disputera son prochain match amical mercredi prochain à la Maladière face à l'équipe de Promotion League de Servette M21.

La reprise du championnat pour l'équipe d'Anthony Braizat est, elle, agendée au 25 janvier face à Yverdon. /cbs