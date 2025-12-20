Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Les « rouge et noir » ont achevé leur année 2025 vendredi. C’est l’occasion de faire un bilan à mi-saison avec les dirigeants xamaxiens. Entre le beau parcours en Coupe de Suisse de football et une première partie de championnat de Challenge League compliquée, le bilan est mitigé.
Les émotions sont mêlées lorsque les dirigeants de Neuchâtel Xamax évoquent la première moitié de saison des « rouge et noir ». Les footballeurs xamaxiens ont achevé l’année 2025 vendredi par un match nul 1-1 face au Stade Nyonnais. À l’issue de cette ultime rencontre, le président Jean-François Collet dresse un bilan « moyen, pour ne pas dire mitigé ». En championnat, les résultats n’ont pas été au rendez-vous. « Si on était un ou deux rangs au-dessus au classement, je serais davantage satisfait. Maintenant, ce n’est pas non plus une catastrophe », ajoute l’homme fort de La Maladière. L’objectif fixé par la direction était de terminer l’année civile dans la première partie du tableau de Challenge League, ce qui est chose faite.
Du côté du directeur du football, Pascal Oppliger, le constat est le même. Le staff neuchâtelois s’était fixé un objectif de 30 points à atteindre après 18 rencontres. Les Xamaxiens n’en ont finalement pris que 25. « Objectif presque atteint au niveau comptable. Après, sur les performances, les prestations ont été diverses. Je pense qu’on peut imaginer savoir où on a perdu quelques points pour effectivement atteindre ces 30 points », explique-t-il.
Pascal Oppliger : « Globalement satisfaisant, c’est le mot que j’utiliserais. »
Heureusement, il y a la Coupe
« Le rayon de soleil » de cette première moitié de championnat, comme le dit Jeff Collet, c’est cette qualification en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Un accomplissement qui ne vient pas effacer les performances moyennes en championnat, mais qui permet à tout le club de rester motivé en vue de l’année 2026. « Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu de quart de finale. Là, on y est. On va jouer ce match à fond pour faire continuer cette belle série », explique Pascal Oppliger.
Jean-François Collet : « On est à la dernière place de la première moitié. On est tout juste à la limite de ce qu’on voulait. »
Un effectif qui ne devrait pas trop bouger
Si l’on en croit les deux hommes qui ont la main sur le mercato neuchâtelois, il ne devrait pas y avoir de chamboulement dans l’effectif « rouge et noir » durant cette fenêtre de transferts. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne ferme la porte à un éventuel départ ou à une arrivée.
« Ce n’est pas parce qu’on est encore en Coupe et qu’en championnat on a aussi quelque chose à jouer qu’on va tout chambouler. On connaît tous les mercatos et, s’il y a quelque chose à faire du côté de Neuchâtel Xamax, ce sera fait, c’est-à-dire des joueurs peut-être qui partiraient et qu’on devrait remplacer », explique encore le directeur du football.
Pascal Oppliger : « L’effectif a été construit pour la saison. »
Des finances stables
Pour évoluer dans un environnement sain et permettre aux joueurs de performer, il est aussi important d’avoir des finances solides. « On est dans une situation stable », affirme Jeff Collet. Lui qui accorde beaucoup d’importance à cet élément se dit satisfait de présenter des « finances saines » et de pouvoir « garantir la pérennité du club ».
Bien que les résultats soient en-dessous des attentes du public et que l’engouement autour de Xamax diminue – en atteste le nombre de spectateurs qui ne cesse de chuter à La Maladière (3’002 personnes en moyenne par match cette saison, contre 3’214 en 2024-2025 et 3’522 en 2023-2024) –, les sponsors, eux, restent présents.
« Les sponsors nous suivent. Maintenant, est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes, ça dépend des attentes que vous fixez. Mais moi, je n’ai jamais fixé comme attente la montée. […] Je ne crois pas que nos sponsors attendent que l’on monte l’année prochaine », explique le président neuchâtelois.
Xamax peut donc se montrer serein : ses partenaires lui sont fidèles et lui permettent de continuer à exister. En sera-t-il de même pour les supporters neuchâtelois ? Affaire à suivre.
Jean-François Collet : « Ça a toujours été un point essentiel pour moi : maintenir des finances saines et garantir la pérennité du club. »
Xamax reprendra le championnat le 25 janvier face à Yverdon. Les « rouge et noir » croiseront à nouveau la route des Nord-Vaudois en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Cette rencontre se jouera le 3 février. En attendant, les joueurs bénéficient d’une pause jusqu’au 5 janvier. /yca