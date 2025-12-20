Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Des finances stables

Pour évoluer dans un environnement sain et permettre aux joueurs de performer, il est aussi important d’avoir des finances solides. « On est dans une situation stable », affirme Jeff Collet. Lui qui accorde beaucoup d’importance à cet élément se dit satisfait de présenter des « finances saines » et de pouvoir « garantir la pérennité du club ».

Bien que les résultats soient en-dessous des attentes du public et que l’engouement autour de Xamax diminue – en atteste le nombre de spectateurs qui ne cesse de chuter à La Maladière (3’002 personnes en moyenne par match cette saison, contre 3’214 en 2024-2025 et 3’522 en 2023-2024) –, les sponsors, eux, restent présents.

« Les sponsors nous suivent. Maintenant, est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes, ça dépend des attentes que vous fixez. Mais moi, je n’ai jamais fixé comme attente la montée. […] Je ne crois pas que nos sponsors attendent que l’on monte l’année prochaine », explique le président neuchâtelois.

Xamax peut donc se montrer serein : ses partenaires lui sont fidèles et lui permettent de continuer à exister. En sera-t-il de même pour les supporters neuchâtelois ? Affaire à suivre.