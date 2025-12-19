Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Un dernier match avant la pause pour Neuchâtel Xamax. La formation « rouge et noir » s’en va défier le Stade Nyonnais vendredi soir pour son dernier match de l’année en Challenge League de football.

Après 17 journées et après avoir soufflé le chaud et le froid depuis la reprise, les Xamaxiens pointent au 5e rang du classement et se retrouvent déjà très loin, à 18 points, des deux équipes de têtes Vaduz et Aarau. « On a pris très peu de points contre les formations de haut de tableau », admet le directeur du football de Neuchâtel Xamax, Pascal Oppliger. Ce dernier souligne toutefois que tout n’est pas à jeter dans le jeu proposé par les « rouge et noir » : « Notre jeu est bon par moment, surtout sur notre synthétique. Mais il est insuffisant contre certaines équipes », souligne-t-il.