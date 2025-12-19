Xamax veut finir l’année sur une bonne note

Neuchâtel Xamax dispute son dernier match de l’année ce vendredi face au Stade Nyonnais. Actuellement 5e de Challenge League, les « rouge et noir » veulent décrocher la victoire pour se rapprocher de leur objectif annoncé de 30 points à la pause.
Un dernier match avant la pause pour Neuchâtel Xamax. La formation « rouge et noir » s’en va défier le Stade Nyonnais vendredi soir pour son dernier match de l’année en Challenge League de football.
Après 17 journées et après avoir soufflé le chaud et le froid depuis la reprise, les Xamaxiens pointent au 5e rang du classement et se retrouvent déjà très loin, à 18 points, des deux équipes de têtes Vaduz et Aarau. « On a pris très peu de points contre les formations de haut de tableau », admet le directeur du football de Neuchâtel Xamax, Pascal Oppliger. Ce dernier souligne toutefois que tout n’est pas à jeter dans le jeu proposé par les « rouge et noir » : « Notre jeu est bon par moment, surtout sur notre synthétique. Mais il est insuffisant contre certaines équipes », souligne-t-il.
Pascal Oppliger : « Depuis 17 matches, on attend le déclic. Le moment clé ou Xamax passerait un palier. Mais jusqu’à présent, on n’y arrive pas. »
La « guerre » à Colovray
Le dernier affrontement entre Neuchâtel Xamax et le Stade Nyonnais s’était soldé par une victoire étriquée des protégés d’Anthony Braizat. L’équipe de la Maladière s’était imposée aux tirs au but le 2 décembre en huitième de finale de la Coupe de Suisse. « C’était un match serré, difficile », se remémore le défenseur xamaxien Yoan Epitaux. Avant d’ajouter : « Sur leur terrain et à cette période, ça va être la guerre. »
Yoan Epitaux : « On veut terminer sur une bonne note. On va aller là-bas le couteau entre les dents. »
Cette rencontre entre le Stade-Nyonnais et Neuchâtel Xamax est programmée vendredi soir à 19h30 à Colovray. Un match à suivre dès 19h15 sur RTN avec le commentaire de Damien Aubert. /gjo