Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

 Les « rouge et noir » ont partagé l’enjeu avec Stade Nyonnais 1-1 vendredi en Challenge League ...
 Les « rouge et noir » ont partagé l’enjeu avec Stade Nyonnais 1-1 vendredi en Challenge League de football.

Lavdrim Hajrulahu et Yoan Epitaux de Neuchâtel Xamax (Photo : Bertrand Pfaff) Lavdrim Hajrulahu et Yoan Epitaux de Neuchâtel Xamax (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax a été accroché vendredi en Challenge League de football. Les hommes d’Anthony Braizat ont fait match nul à Colovray contre le Stade Nyonnais 1-1. Ils signent leur 4e partage des points de la saison. 

Développement suit. /sdu


