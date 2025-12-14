Xamax fait respecter la hiérarchie

Victoire logique pour les « rouge et noir » face à un Bellinzone en crise. Neuchâtel Xamax a fait la différence dès le retour des vestiaires. Diogo Carraco a ouvert le score à la 46e minute, lançant idéalement les siens face à la lanterne rouge tessinoise. Solides collectivement, les hommes d’Anthony Braizat ont ensuite parfaitement géré leur avantage pour s’imposer 1-0. Ce succès permet aux Neuchâtelois d’engranger de précieux points dans la lutte pour le haut du classement de Challenge League. Développement suit/fph