Xamax fait respecter la hiérarchie

Neuchâtel Xamax s’est imposé 1-0 dimanche à la Maladière face à Bellinzone, mettant fin à une ...
Xamax fait respecter la hiérarchie

Neuchâtel Xamax s’est imposé 1-0 dimanche à la Maladière face à Bellinzone, mettant fin à une série de trois défaites consécutives en Challenge League de football.

Edin Omeragic de Neuchâtel Xamax (Photo : Bertrand Pfaff) Edin Omeragic de Neuchâtel Xamax (Photo : Bertrand Pfaff)

Victoire logique pour les « rouge et noir » face à un Bellinzone en crise. Neuchâtel Xamax a fait la différence dès le retour des vestiaires. Diogo Carraco a ouvert le score à la 46e minute, lançant idéalement les siens face à la lanterne rouge tessinoise. Solides collectivement, les hommes d’Anthony Braizat ont ensuite parfaitement géré leur avantage pour s’imposer 1-0. Ce succès permet aux Neuchâtelois d’engranger de précieux points dans la lutte pour le haut du classement de Challenge League. Développement suit/fph

 


 

