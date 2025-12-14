Xamax face à un adversaire en sursis

Le club « rouge et noir » reçoit l’AC Bellinzone ce dimanche. Lanterne rouge, la formation ...
Le club « rouge et noir » reçoit l’AC Bellinzone ce dimanche. Lanterne rouge, la formation tessinoise n’est pas assurée de boucler sa saison. Sa licence pourrait lui être retirée.

Xamax profitera-t-il de la venue d'un Bellinzone moribond ? (photo : Bertrand Pfaff) Xamax profitera-t-il de la venue d'un Bellinzone moribond ? (photo : Bertrand Pfaff)

La lanterne rouge au stade de La Maladière. Neuchâtel Xamax attend Bellinzone ce dimanche à 14 heures, en Challenge League de football. Après avoir largement perdu mercredi sur le terrain de Stade Lausanne Ouchy, l’équipe rouge et noir doit profiter de la venue du dernier de classe pour se refaire santé. Le club tessinois ne traverse pas seulement une mauvaise passe sur le plan sportif. En coulisse, il s’est vu retirer sa licence de jeu avec effet immédiat cette semaine par la Swiss football League. Il a certes fait recours contre cette décision. Mais l’affaire est pendante et elle trouve son origine dans une transition opaque entre l’ancien propriétaire du club, Pablo Bentacur et son successeur, le Colombien Juan Carlos Trujillo, ainsi que l’origine de ses fonds : « Monsieur Juan Carlos Trujillo a de l’argent. L’argent, il est là finalement. Il devrait servir à offrir les garanties nécessaires pour boucler le budget de la saison. Mais le problème a trait au profil de nouveau propriétaire, qui vient de la Colombie, qui n’est pas considéré comme fiable par la majorité des banques suisses », indique Massimo Solari, journaliste de la rubrique sportive au Corriere del Ticino. Massimo Solari relève un second problème qui a trait au changement de propriétés, entre l’ancien président Pablo Bentacur et le nouveau, Juan Carlos Trujilo : « Selon la Swiss Football League, ce passage de l’actionnariat ne s’est pas passé d'une manière correcte ».

L’AC Bellinzone est donc dans une situation administrative très compliquée : « Mais, j’ai le sentiment que le club bouclera cette saison. Par contre, on ne sait pas ce qui va se passer par la suit », conclut le journaliste tessinois. 

Massimo Solari : « Le nouveau propriétaire n’est pas considéré comme fiable. »

Neuchâtel Xamax – Bellinzone : c’est à suivre en direct sur RTN dès 13h45. /mne


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
