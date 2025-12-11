Jonathan Fontana prolonge à Xamax

Alors que son contrat courrait jusqu’à la fin de la saison de Challenge League de football ...
Jonathan Fontana prolonge à Xamax

Alors que son contrat courrait jusqu’à la fin de la saison de Challenge League de football, le jeune latéral poursuit sa carrière à Neuchâtel Xamax.

Jonathan Fontana poursuit l'aventure à La Maladière. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Jonathan Fontana poursuit l'aventure à La Maladière. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Jonathan Fontana reste « rouge et noir ». Neuchâtel Xamax annonce, ce jeudi, la prolongation du contrat du jeune latéral de 22 ans, sans toutefois en préciser la durée. Il arrivait au terme de son engagement à la fin de la saison de Challenge League. Formé en grande partie au sein de la Xamax Academy avant de rejoindre les BSC Young Boys, Jonathan Fontana était revenu à Neuchâtel le 1er juillet 2024 en provenance du FC Baden. Cette saison, il a disputé 11 matches de championnat, au cours desquels il a délivré un assist. /comm-lgn


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax prend l'eau contre le SLO

Xamax prend l'eau contre le SLO

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Xamax finit par craquer à Vaduz

Xamax finit par craquer à Vaduz

Actualités suivantes

Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande

Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande

Football    Actualisé le 11.12.2025 - 05:06

Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait

Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 23:15

Xamax prend l'eau contre le SLO

Xamax prend l'eau contre le SLO

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 23:01

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 15:15

Articles les plus lus

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 15:15

Xamax prend l'eau contre le SLO

Xamax prend l'eau contre le SLO

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 23:01

Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait

Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 23:15

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 15:15

Xamax prend l'eau contre le SLO

Xamax prend l'eau contre le SLO

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 23:01

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59