Jonathan Fontana prolonge à Xamax

Jonathan Fontana reste « rouge et noir ». Neuchâtel Xamax annonce, ce jeudi, la prolongation du contrat du jeune latéral de 22 ans, sans toutefois en préciser la durée. Il arrivait au terme de son engagement à la fin de la saison de Challenge League. Formé en grande partie au sein de la Xamax Academy avant de rejoindre les BSC Young Boys, Jonathan Fontana était revenu à Neuchâtel le 1er juillet 2024 en provenance du FC Baden. Cette saison, il a disputé 11 matches de championnat, au cours desquels il a délivré un assist. /comm-lgn