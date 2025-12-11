Jonathan Fontana reste « rouge et noir ». Neuchâtel Xamax annonce, ce jeudi, la prolongation du contrat du jeune latéral de 22 ans, sans toutefois en préciser la durée. Il arrivait au terme de son engagement à la fin de la saison de Challenge League. Formé en grande partie au sein de la Xamax Academy avant de rejoindre les BSC Young Boys, Jonathan Fontana était revenu à Neuchâtel le 1er juillet 2024 en provenance du FC Baden. Cette saison, il a disputé 11 matches de championnat, au cours desquels il a délivré un assist. /comm-lgn
Jonathan Fontana prolonge à Xamax
Alors que son contrat courrait jusqu’à la fin de la saison de Challenge League de football ...
RTN
Actualités suivantes
Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande
Football • Actualisé le 11.12.2025 - 05:06
Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 23:15
Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 15:15
Articles les plus lus
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 13:59
Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 15:15
Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 23:15
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 11:00
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 13:59
Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 15:15
Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 04:06
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 11:00
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 13:59