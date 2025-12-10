Xamax prend l'eau contre le SLO

Les footballeurs neuchâtelois ont perdu 3-0 sur la pelouse du Stade Lausanne-Ouchy mercredi ...
Xamax prend l'eau contre le SLO

Les footballeurs neuchâtelois ont perdu 3-0 sur la pelouse du Stade Lausanne-Ouchy mercredi soir lors d’un match de Challenge League à rattraper.

Xamax n'y arrive plus en championnat. (photo : Bertrand Pfaff) Xamax n'y arrive plus en championnat. (photo : Bertrand Pfaff)

Cela fait trois matches de suite que Neuchâtel Xamax s’incline en Challenge League de football. Stade Lausanne-Ouchy semble garder son statut de némésis des « rouge et noir ». En perdant 3-0, les hommes d’Anthony Braizat n’ont plus réussi à prendre l’avantage sur le SLO depuis désormais quatre rencontres. Avec cette défaite Xamax perd sa 5e place au classement. Développement suit.


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Xamax finit par craquer à Vaduz

Xamax finit par craquer à Vaduz

Amoindri, Xamax s’en va défier le leader

Amoindri, Xamax s’en va défier le leader

Actualités suivantes

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 15:15

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

Articles les plus lus

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:18

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 10:51

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 15:48

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:18

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14