Xamax prend l'eau contre le SLO

Cela fait trois matches de suite que Neuchâtel Xamax s’incline en Challenge League de football. Stade Lausanne-Ouchy semble garder son statut de némésis des « rouge et noir ». En perdant 3-0, les hommes d’Anthony Braizat n’ont plus réussi à prendre l’avantage sur le SLO depuis désormais quatre rencontres. Avec cette défaite Xamax perd sa 5e place au classement. Développement suit.