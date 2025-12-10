Cela fait trois matches de suite que Neuchâtel Xamax s’incline en Challenge League de football. Stade Lausanne-Ouchy semble garder son statut de némésis des « rouge et noir ». En perdant 3-0, les hommes d’Anthony Braizat n’ont plus réussi à prendre l’avantage sur le SLO depuis désormais quatre rencontres. Avec cette défaite Xamax perd sa 5e place au classement. Développement suit.
Xamax prend l'eau contre le SLO
Les footballeurs neuchâtelois ont perdu 3-0 sur la pelouse du Stade Lausanne-Ouchy mercredi ...
RTN
Actualités suivantes
Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 15:15
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 13:59
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 11:00
Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 04:06
Articles les plus lus
Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 04:06
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 11:00
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 13:59
17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris
Football • Actualisé le 09.12.2025 - 21:18
Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 04:06
Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy
Football • Actualisé le 10.12.2025 - 11:00
17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris
Football • Actualisé le 09.12.2025 - 21:18