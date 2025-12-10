Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

La liste des blessés est encore longue ! Neuchâtel Xamax a toujours des problèmes de personnel, au moment d’affronter Stade Lausanne Ouchy, à 18 heures ce mercredi soir au stade olympique, en Challenge League de football.

L’entraineur Anthony Braizat a au moins l’assurance d’enregistrer les retours de Fabio Saiz, ainsi que de Romain Bayard qui était suspendu. Shkelqim Demhasaj et Léo Seydoux devraient aussi figurer sur la feuille de match au même titre que Gonçalo Sacramento.

Formé à la Xamax Academy, ce milieu de terrain de 18 ans a disputé l’entier du match de vendredi à Vaduz : il n’avait jusqu’ici pas joué la moindre minute en équipe fanion. Il va encore se souvenir longtemps de sa première titularisation : « Je ne m’attendais pas forcément à commencer le match. J’ai eu la chance d’être titularisé parce que le groupe n’était pas complet », analyse Gonçalo Sacramento. « J’ai eu de très bonnes sensations et je pense que pour une première cela s’est très bien passé. J’ai aussi été mis à l’aise par mes coéquipiers et le staff. Il n’y avait pas de raison que cela se passe mal. »