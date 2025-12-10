Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Neuchâtel Xamax devrait retrouver du personnel pour affronter Stade Lausanne Ouchy, ce mercredi dans la capitale vaudoise. Mais Gonçalo Sacramento, 18 ans, figurera à nouveau sur la feuille de match, lui qui a fêté sa première titularisation vendredi à Vaduz.
La liste des blessés est encore longue ! Neuchâtel Xamax a toujours des problèmes de personnel, au moment d’affronter Stade Lausanne Ouchy, à 18 heures ce mercredi soir au stade olympique, en Challenge League de football.
L’entraineur Anthony Braizat a au moins l’assurance d’enregistrer les retours de Fabio Saiz, ainsi que de Romain Bayard qui était suspendu. Shkelqim Demhasaj et Léo Seydoux devraient aussi figurer sur la feuille de match au même titre que Gonçalo Sacramento.
Formé à la Xamax Academy, ce milieu de terrain de 18 ans a disputé l’entier du match de vendredi à Vaduz : il n’avait jusqu’ici pas joué la moindre minute en équipe fanion. Il va encore se souvenir longtemps de sa première titularisation : « Je ne m’attendais pas forcément à commencer le match. J’ai eu la chance d’être titularisé parce que le groupe n’était pas complet », analyse Gonçalo Sacramento. « J’ai eu de très bonnes sensations et je pense que pour une première cela s’est très bien passé. J’ai aussi été mis à l’aise par mes coéquipiers et le staff. Il n’y avait pas de raison que cela se passe mal. »
Gonçalo Sacramento : « Depuis qu’on est tout petit, on travaille pour jouer à ce niveau. »
Gonçalo Sacramento a commencé le football au Val-de-Travers, avant de passer par la Xamax Academy. Ce gymnasien de 18 ans possède certainement encore une bonne marge de progression. À l’heure de l’autocritique, il évoque ses qualités de combativité : « Je suis un guerrier, un battant, je me donne toujours à 200% que ce soit aux matches, à l’entraînement, ou même dans ma vie au quotidien. »
Au chapitre des points à améliorer, Gonçalo Sacramento évoque surtout l’intégration dans le groupe : « La chose la plus difficile, c’est vraiment de se libérer, de ne pas se mettre de pression, d’être à l’aise dans un groupe où on est le plus jeune. »
« Mon objectif, c’est d’aller titiller les titulaires. »
