Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Neuchâtel Xamax entamera le troisième tour du championnat le 25 janvier à domicile contre Yverdon. Une dizaine de jours plus tard, les deux formations se retrouveront face à face en Coupe. 

Les joueurs de Xamax vont dispute en peu de temps deux derbies du lac. (photo : Bertrand Pfaff) Les joueurs de Xamax vont dispute en peu de temps deux derbies du lac. (photo : Bertrand Pfaff)

Une fois en Coupe de Suisse, une fois en championnat : en l’espace d’une dizaine de jours, Neuchâtel Xamax recevra deux fois Yverdon au stade de La Maladière. Le calendrier du troisième tour du championnat de Challenge League de football est connu. Le club « rouge et noir » reprendra officiellement du service, après la pause hivernale, dimanche 25 janvier à domicile contre la formation nord-vaudoise. Ces deux équipes croiseront à nouveau le fer à La Maladière, une dizaine de jours plus tard, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Suisse. L’horaire de cette rencontre n’est pas encore fixé, elle se déroulera entre le mardi 3 et le jeudi 5 février. /mne 


 

