L’équipe de Suisse dans « le groupe de la vie »

Deux groupes sortent du lot

Malgré cela, Michel Pont relève deux poules « difficiles et intéressantes » après le tirage au sort. « Le groupe de la mort est pour moi celui de la France. Le Sénégal n’est pas une équipe facile et la Norvège est l’épouvantail du troisième chapeau », explique Michel Pont à propos de ce groupe complété par un barragiste intercontinental. Il ajoute que la poule menée par l’Angleterre avec la Croatie, le Panama et le Ghana est également ardue.

Le calendrier complet des matches sera publié ce samedi à 18h par la Fifa, alors que la Suisse connaîtra son dernier adversaire fin mars, après les barrages. /cra