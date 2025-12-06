L’équipe de Suisse dans « le groupe de la vie »

La Nati connaît en partie ses adversaires pour la prochaine Coupe du monde de football, après ...
La Nati connaît en partie ses adversaires pour la prochaine Coupe du monde de football, après le tirage au sort effectué vendredi soir aux États-Unis. Elle se profile comme la favorite de son groupe selon l’ancien entraîneur adjoint de l'équipe de Suisse Michel Pont.

Breel Embolo et l'équipe de Suisse peuvent avoir le sourire après le tirage au sort pour la prochaine Coupe du monde. (Photo : archives KEYSTONE/Salvatore di Nolfi) Breel Embolo et l'équipe de Suisse peuvent avoir le sourire après le tirage au sort pour la prochaine Coupe du monde. (Photo : archives KEYSTONE/Salvatore di Nolfi)

L’équipe de Suisse de football a eu la main heureuse. Elle affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le verdict a été donné vendredi soir lors du tirage au sort qui a eu lieu à Washington. « On a mis la main dans le pot de la chance. C’était compliqué d’avoir un groupe plus simple », considère Michel Pont. L’ancien entraîneur adjoint de la Nati voit l’équipe se qualifier sans problème : « On peut clairement dire qu’on est favoris de ce groupe, même si l’Italie sort du dernier barrage. Aujourd’hui, la Suisse doit avoir l’ambition d’être première et doit l’assumer ». L’équipe nationale aura également l’avantage de jouer tous ses matches sur la côte ouest du continent américain. « C’est une bonne nouvelle et ça va faciliter beaucoup de choses en terme logistique. C’est aussi le pays du rêve donc on va rêver avec cette équipe suisse », sourit Michel Pont.

Michel Pont : « La Suisse est dans le groupe de la vie. »

Un nouveau format à 48 équipes qui « enlève de l’intérêt »

La Coupe du monde 2026 sera la première d’un nouveau format à 48 équipes avec la qualification des meilleures troisièmes de huit groupes. « Je ne trouve pas forcément que ce soit une bonne idée », estime Michel Pont qui considère que la qualité générale de la compétition est « diluée », avec une qualification pour les phases à élimination directe plus facile. « À part pour deux ou trois groupes, les phases de poules vont être relativement vite classées et vont enlever de l’intérêt », s’attriste l’ancien entraîneur. Bien qu’il ne soit pas emballé par ce nouveau format, il espère voir certains  petits pays offrir de belles surprises aux fans de football.

« Je ne trouve pas que ce nouveau format soit une bonne idée. »

Deux groupes sortent du lot

Malgré cela, Michel Pont relève deux poules « difficiles et intéressantes » après le tirage au sort. « Le groupe de la mort est pour moi celui de la France. Le Sénégal n’est pas une équipe facile et la Norvège est l’épouvantail du troisième chapeau », explique Michel Pont à propos de ce groupe complété par un barragiste intercontinental. Il ajoute que la poule menée par l’Angleterre avec la Croatie, le Panama et le Ghana est également ardue.

Le calendrier complet des matches sera publié ce samedi à 18h par la Fifa, alors que la Suisse connaîtra son dernier adversaire fin mars, après les barrages. /cra

Tous les groupes de la Coupe du monde

Michel Pont espère voir la Suisse briller en Amérique. (Photo: archives) Michel Pont espère voir la Suisse briller en Amérique. (Photo: archives)


