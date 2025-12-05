Tirage au sort favorable pour la Suisse

Notre équipe nationale défiera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays ...
Notre équipe nationale défiera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine ou Irlande du Nord)  lors de la Coupe du monde de football qui se tiendra l’été prochain. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi.

La Suisse connaît ses adversaires à la prochaine Coupe du monde. (Photo : archives Keystone/Cyril Zingaro) La Suisse connaît ses adversaires à la prochaine Coupe du monde. (Photo : archives Keystone/Cyril Zingaro)

L’équipe de Suisse de football est fixée sur son sort. Elle affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine ou Irlande du Nord) lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra entre juin et juillet l’année prochaine aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi sous les yeux, notamment, du président américain Donald Trump. Développement suit. /mle


