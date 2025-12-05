Amoindri, Xamax s’en va défier le leader

Neuchâtel Xamax fait face à une montagne. Les joueurs d’Anthony Braizat se rendent à Vaduz vendredi soir en Challenge League de football. La mission s’annonce compliquée pour les « rouge et noir » face à un leader en pleine confiance. Vaduz reste en effet sur sept victoires consécutives en championnat.

De plus, les Neuchâtelois ont laissé des forces dans la bataille mardi à Nyon lors de leur victoire en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Mais cela ne doit pas être une excuse, selon le défenseur xamaxien Jonathan Fontana : « Si on est vraiment déterminé à gagner, les jambes, on ne les sentira plus. »