Amoindri, Xamax s’en va défier le leader

Neuchâtel Xamax rend visite à Vaduz vendredi en Challenge League de football. Malgré de nombreuses absences, les « rouge et noir » veulent surfer sur leur succès en Coupe de Suisse pour faire trembler l’un des cadors du championnat.
Neuchâtel Xamax fait face à une montagne. Les joueurs d’Anthony Braizat se rendent à Vaduz vendredi soir en Challenge League de football. La mission s’annonce compliquée pour les « rouge et noir » face à un leader en pleine confiance. Vaduz reste en effet sur sept victoires consécutives en championnat.
De plus, les Neuchâtelois ont laissé des forces dans la bataille mardi à Nyon lors de leur victoire en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Mais cela ne doit pas être une excuse, selon le défenseur xamaxien Jonathan Fontana : « Si on est vraiment déterminé à gagner, les jambes, on ne les sentira plus. »
Jonathan Fontana : « Le plus important, c’est dans la tête. »
Une véritable forteresse
Depuis quelques semaines, la pelouse du Rheinpark est, semble-t-il, devenue quasiment imprenable. Les Liechtensteinois ont remporté leurs sept dernières rencontres à domicile. De quoi permettre à l’équipe de la Principauté de s’emparer de la tête du classement avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, et de compter désormais 15 points d’avance sur les Xamaxiens. C’est donc un sacré défi qui se dresse sur la route des Neuchâtelois. Malgré l’ampleur de la tâche, l’équipe de la Maladière entend jouer sa carte à fond. « C’est important pour nous de se relancer en championnat. Je suis sûr qu’on peut rivaliser et ramener quelque chose », lance Jonathan Fontana.
« Le match de mardi nous a donné une bouffée d’oxygène. »
Infirmerie garnie
En plus du défi que représente ce déplacement sur la pelouse du leader, les Xamaxiens devront composer avec de nombreuses absences vendredi. Koro Kone, Leon Bergsma, Shkelqim Demhasaj et Eris Abedini rejoignent Liridon Mulaj, Jetmir Krasniqi et Leo Seydoux au rang des blessés, alors que Romain Bayard est suspendu pour ce match.
Cette partie entre Vaduz et Neuchâtel Xamax est programmée à 20h15 au Rheinpark. Une rencontre à vivre en direct sur RTN dès 20h. /gjo