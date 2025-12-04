Xamax défiera Yverdon en quart de finale de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax connaît son futur adversaire en Coupe de Suisse. Le club de Challenge League de football accueillera le FC Yverdon Sport au mois de février pour tenter de décrocher une place en demi-finale.
Un derby en vue pour Neuchâtel Xamax. La formation d’Anthony Braizat défiera le FC Yverdon Sport à la Maladière en quart de finale de la Coupe de Suisse de football. Le tirage au sort a eu lieu jeudi soir, deux jours après le succès des « rouge et noir » sur la pelouse du FC Stade Nyonnais, en huitième de finale de la compétition. De son côté, la formation du Nord vaudois a déjà disposé de deux formations de Super League, Servette et Lausanne, pour en arriver à ce stade de la compétition.
Ce derby du lac, qui offrira à l'une des deux formations une place dans le dernier carré de la compétition, aura lieu entre le 3 et le 5 février.
Les autres quarts de finale de cette Coupe de Suisse opposeront respectivement Saint-Gall à Bâle, le Stade Lausanne-Ouchy à Lucerne et GC à Sion. /gjo