Xamax défiera Yverdon en quart de finale de la Coupe de Suisse

Un derby en vue pour Neuchâtel Xamax. La formation d’Anthony Braizat défiera le FC Yverdon Sport à la Maladière en quart de finale de la Coupe de Suisse de football. Le tirage au sort a eu lieu jeudi soir, deux jours après le succès des « rouge et noir » sur la pelouse du FC Stade Nyonnais, en huitième de finale de la compétition. De son côté, la formation du Nord vaudois a déjà disposé de deux formations de Super League, Servette et Lausanne, pour en arriver à ce stade de la compétition.

Ce derby du lac, qui offrira à l'une des deux formations une place dans le dernier carré de la compétition, aura lieu entre le 3 et le 5 février.

Les autres quarts de finale de cette Coupe de Suisse opposeront respectivement Saint-Gall à Bâle, le Stade Lausanne-Ouchy à Lucerne et GC à Sion. /gjo