Ce Xamax ne méritait pas de perdre

Xamax a bien joué, Xamax a été meilleur que son adversaire, mais Xamax finit quand même par perdre. Les footballeurs neuchâtelois se sont inclinés 2-1 contre Aarau vendredi soir devant 3'300 spectateurs annoncés à La Maladière. Face au co-leader de Challenge League, les hommes d’Anthony Braizat auraient toutefois mérité mieux. Ils ont eu les occasions les plus franches, le plus souvent le ballon, mais n’ont pas su gérer leur temps fort et leur temps faible. Les Argoviens ont ouvert le score à la 12e minute, puis n’ont plus montré grand-chose. Au contraire des Xamaxiens qui ont finalement été récompensés de leurs efforts peu après l’heure de jeu grâce à un but de Jessé Hautier. Mais Aarau a repris du poil de la bête en fin de partie et passé l’épaule à moins de 10 minutes de la fin.

Rageant, frustrant, défaite amère, ce sont les mots qui revenaient dans les coulisses de la Maladière. Le défenseur Mickaël Facchinetti, qui regrettait sa glissade qui amène l’ouverture du score, relevait « que son équipe aurait dû être plus tranchante dans les 16 mètres ». Le latéral gauche, positionné dans l’axe de la défense pour cette rencontre, soulignait encore que les Xamaxiens « ont été très présents dans les duels, ce qui n’avait pas été le cas lors de la défaite à Aarau en début de saison. »