Ce Xamax ne méritait pas de perdre

Auteurs d’une belle prestation, les footballeurs « rouge et noir » ont dû s’avouer vaincus ...
Auteurs d’une belle prestation, les footballeurs « rouge et noir » ont dû s’avouer vaincus face à Aarau 2-1 vendredi soir à La Maladière. L’écart avec la tête du classement se creuse.

Fabio Saiz et Neuchâtel Xamax ont perdu 2-1 contre Aarau vendredi soir à La Maladière (photo archive : Bertrand Pfaff). Fabio Saiz et Neuchâtel Xamax ont perdu 2-1 contre Aarau vendredi soir à La Maladière (photo archive : Bertrand Pfaff).

Xamax a bien joué, Xamax a été meilleur que son adversaire, mais Xamax finit quand même par perdre. Les footballeurs neuchâtelois se sont inclinés 2-1 contre Aarau vendredi soir devant 3'300 spectateurs annoncés à La Maladière. Face au co-leader de Challenge League, les hommes d’Anthony Braizat auraient toutefois mérité mieux. Ils ont eu les occasions les plus franches, le plus souvent le ballon, mais n’ont pas su gérer leur temps fort et leur temps faible. Les Argoviens ont ouvert le score à la 12e minute, puis n’ont plus montré grand-chose. Au contraire des Xamaxiens qui ont finalement été récompensés de leurs efforts peu après l’heure de jeu grâce à un but de Jessé Hautier. Mais Aarau a repris du poil de la bête en fin de partie et passé l’épaule à moins de 10 minutes de la fin.

Rageant, frustrant, défaite amère, ce sont les mots qui revenaient dans les coulisses de la Maladière. Le défenseur Mickaël Facchinetti, qui regrettait sa glissade qui amène l’ouverture du score, relevait « que son équipe aurait dû être plus tranchante dans les 16 mètres ». Le latéral gauche, positionné dans l’axe de la défense pour cette rencontre, soulignait encore que les Xamaxiens « ont été très présents dans les duels, ce qui n’avait pas été le cas lors de la défaite à Aarau en début de saison. » 

Mickaël Facchinetti : « C’est rageant, car ils ont très peu d’occasions et nous, on a proposé du bon jeu. »

Jessé Hautier, titulaire pour la première fois cette saison en championnat, abondait dans le sens de son coéquipier. Il notait « que ça s’était joué sur des petits détails et que cela n’avait pas tourné en notre faveur aujourd’hui. » Et plus personnellement, l’attaquant explique que son but « lui fait du bien pour la confiance, tout comme d’avoir pu enchaîner 90 minutes. »

Jessé Hautier : « Ils ont été froids. »

La fin des illusions ?

Reste que cette défaite distancie les « rouge et noir » de la tête du classement. Ils comptent désormais 15 points de retard, avec certes un match en moins, sur les leaders Aarau et Vaduz qui s’est imposé 1- 0 à Nyon vendredi soir. De quoi faire une croix sur les chances de jouer la promotion ? « Non », répond Mickaël Facchinetti qui veut encore y croire. « Il y a encore beaucoup de points en jeu », rappelle-t-il. Et de se remémorer qu’en 2006/2007 Xamax comptait plus de 12 points de retard sur Kriens avant de monter en Super League.

Mickaël Facchinetti : « Xamax doit se battre le plus possible. »

Neuchâtel Xamax devra très vite de remettre de sa déception. Les « rouge et noir » tenteront de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse mardi soir face au Stade Nyonnais. En championnat, ils iront défier Vaduz vendredi prochain. /jpp

