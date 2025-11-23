Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Le club vaudruzien annonce ce dimanche que Samir Efendic et Mirza Mujcic formeront le nouveau ...
Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Le club vaudruzien annonce ce dimanche que Samir Efendic et Mirza Mujcic formeront le nouveau duo d’entraîneurs de la formation de 2e ligue interrégionale de football.

Mirza Mujcic sera désormais aussi co-entraîneur du FC Bosna Neuchâtel. (photo : Bertrand Pfaff) Mirza Mujcic sera désormais aussi co-entraîneur du FC Bosna Neuchâtel. (photo : Bertrand Pfaff)

De joueur à entraîneur, il n’y a qu’un pas au FC Bosna Neuchâtel. Le club des Geneveys-sur-Coffrane a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux que Samir Efendic et Mirza Mujcic formeraient le nouveau duo d’entraîneur de la formation de 2e ligue interrégionale. Le capitaine de l’équipe et l’ancien défenseur de Neuchâtel Xamax tenteront donc d’apporter leur expérience du terrain dans les mois à venir. Ils succèdent à Adan Rebronja, remercié en début de semaine, au terme du premier tour de championnat.

Actuellement, le FC Bosna occupe la troisième place de son groupe et compte douze points de retard sur le leader, le FC Muri-Gümligen. /gjo


 

