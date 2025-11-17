Le FC Bosna s'est séparé de son coach

Adan Rebronja n’est plus l’entraîneur du club neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football ...
Adan Rebronja n’est plus l’entraîneur du club neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football. Il lui est reproché d’être loin de l’objectif fixé au terme de la saison, soit la promotion en 1re Ligue. 

Adan Rebronja n'aura fait qu'une demi saison au FC Bosna Neuchâtel. (photo : Bertrand Pfaff) Adan Rebronja n'aura fait qu'une demi saison au FC Bosna Neuchâtel. (photo : Bertrand Pfaff)

Adan Rebronja n’est plus l’entraîneur du FC Bosna Neuchâtel en 2e ligue interrégionale de football. Le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane s’est séparé ce lundi de son coach. C’est ce que nous a confirmé l’un des co-présidents du club, Hasan Selimovic. Et de rajouter : « Il y a des détails qui n’ont pas joué ».

Au moment de la pause hivernale, le FC Bosna Neuchâtel occupe la troisième place de son groupe avec douze longueurs de retard sur le leader, le FC Muri-Gümligen. Le club du Val-de-Ruz avait aussi décroché samedi sa participation pour le 3e tour qualificatif de la Coupe de Suisse.

Le FC Bosna Neuchâtel a une position enviable, mais il est loin d’avoir atteint l’objectif ambitieux fixé par ses dirigeants, soit la promotion en 1re Ligue au terme de la saison, une faveur réservée uniquement au premier de la classe. C’est ce qui semble être reproché à Adan Rebronja : le coach bernois parle, lui, d’une rupture de contrat prématurée. /mne


