L’ancien Xamaxien Albert Bonny est décédé

L’attaquant et capitaine du club « rouge et noir » dans les années 1970 est décédé à l’âge ...
L’ancien Xamaxien Albert Bonny est décédé

L’attaquant et capitaine du club « rouge et noir » dans les années 1970 est décédé à l’âge de 80 ans.

Albert Bonny, ici dans une brasserie de Zurich. Canton qu'il avait rejoint après ses années à Neuchâtel. « Mais mon cœur est toujours à la Maladière », précisait-il dans un article du Matin Dimanche en 2016. » Photo : Laurent Weber, archiviste de Neuchâtel Xamax. Albert Bonny, ici dans une brasserie de Zurich. Canton qu'il avait rejoint après ses années à Neuchâtel. « Mais mon cœur est toujours à la Maladière », précisait-il dans un article du Matin Dimanche en 2016. » Photo : Laurent Weber, archiviste de Neuchâtel Xamax.

Un ancien pilier de Neuchâtel Xamax s’en est allé. Albert Bonny est mort à l’âge de 80 ans annonce ce vendredi 24 Heures. Cet Yverdonnois a porté le maillot « rouge et noir » durant 11 ans et en fut le capitaine. Ce footballeur a marqué l’histoire du club. En 1973, Albert Bonny fête la promotion en Ligue A. Une année plus tard, l’ailier dispute la première finale de la Coupe de Suisse du club, perdu 3-2 contre Sion. Le quotidien vaudois précise encore qu’une fois retraité, il a dirigé le secteur de la formation de Xamax au début des années 1980.

Albert Bonny a aussi été sacré champion de Suisse avec Lausanne en 1965. /jpp-clo 


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Xamax privé de Léo Seydoux

Xamax privé de Léo Seydoux

« Interdire les synthétiques dans le foot suisse serait une absurdité »

« Interdire les synthétiques dans le foot suisse serait une absurdité »

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Neuchâtel Xamax s’incline face à Servette

Actualités suivantes

L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages

L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 15:13

Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 11:15

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 06:03

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 21:47

Articles les plus lus

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 16:37

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 21:47

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 06:03

Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 11:15

L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1

L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 14:53

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 16:37

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 21:47

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points

Football    Actualisé le 20.11.2025 - 06:03

Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro

Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 11:51

Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL

Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 14:35

L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1

L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 14:53

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre

Football    Actualisé le 19.11.2025 - 16:37