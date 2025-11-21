L’ancien Xamaxien Albert Bonny est décédé

Un ancien pilier de Neuchâtel Xamax s’en est allé. Albert Bonny est mort à l’âge de 80 ans annonce ce vendredi 24 Heures. Cet Yverdonnois a porté le maillot « rouge et noir » durant 11 ans et en fut le capitaine. Ce footballeur a marqué l’histoire du club. En 1973, Albert Bonny fête la promotion en Ligue A. Une année plus tard, l’ailier dispute la première finale de la Coupe de Suisse du club, perdu 3-2 contre Sion. Le quotidien vaudois précise encore qu’une fois retraité, il a dirigé le secteur de la formation de Xamax au début des années 1980.

Albert Bonny a aussi été sacré champion de Suisse avec Lausanne en 1965. /jpp-clo