Vers un retour en novembre pour Shkelqim Demhasaj

Soulagement pour Neuchâtel Xamax. Le club de Challenge League de football pourrait bien pouvoir compter sur son attaquant Shkelqim Demhasaj plus rapidement que prévu. Touché aux adducteurs lors du match face à Yverdon le 7 novembre, le buteur devait observer « quelques semaines de repos ». Or, selon le coach Anthony Braizat, la convalescence du meilleur buteur du championnat se passe bien et pourrait lui permettre de retrouver ses coéquipiers la semaine prochaine déjà, en vue de la rencontre du 28 novembre face à Aarau. Si l’entraîneur souligne qu’il faudra attendre de voir comment se sent l’attaquant sur le terrain, la nouvelle reste réjouissante puisque Shkelqim Demhasaj a marqué jusqu’ici 12 des 23 buts de son équipe en Challenge League cette saison. /gjo