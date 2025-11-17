Xamax privé de Léo Seydoux

Le latéral droit fribourgeois souffre de l’épaule. Sa participation à la rencontre de vendredi ...
Le latéral droit fribourgeois souffre de l’épaule. Sa participation à la rencontre de vendredi contre Stade Lausanne Ouchy est très incertaine. Il avait été touché en match amical contre Servette.

Blessure à l'épaule pour Léo Seydoux. (Photo : Bertrand Pfaff) Blessure à l'épaule pour Léo Seydoux. (Photo : Bertrand Pfaff)

Léo Seydoux sur la touche, en Challenge League de football. Le latéral droit de Neuchâtel Xamax souffre d’une blessure à l’épaule : « Ce n’est pas une fracture », a précisé le directoire du club « rouge et noir », mais une entorse acromio-claviculaire, soit une luxation de l’articulation de l’épaule. Léo Seydoux doit encore passer des examens complémentaires pour déterminer l’importance du mal et la durée de son indisponibilité. Le Fribourgeois ne participera certainement pas à la rencontre de vendredi contre Stade Lausanne Ouchy. Il avait dû quitter prématurément le terrain jeudi dernier, lors du match amical contre Servette, à la suite d’un contact avec un adversaire. /mne 


Actualisé le

 

