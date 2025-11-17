« Interdire les synthétiques dans le foot suisse serait une absurdité »

Voilà une idée qui ne séduit absolument pas, ni Neuchâtel Xamax ni la Ville, propriétaire du stade de La Maladière. L’interdiction de jouer des matches de Swiss Football League (SFL) sur des terrains synthétiques. Le pavé dans la mare a été lancé par le directeur de la SFL Claudius Schäfer dans le journal 24 heures au début du mois. Il évoque une nouvelle stratégie pour les années 2028 et les suivantes. « De toutes parts, il est demandé aux clubs professionnels de Super League et de Challenge League de renoncer à l’avenir à un gazon 100% synthétique dans une période transitoire réaliste. Ou d’éventuellement soutenir financièrement les clubs disposant d’un gazon naturel, les coûts d’entretien étant élevés », peut-on lire dans le quotidien vaudois.

Qu’en pensent Xamax et la Ville de Neuchâtel ? « Idée absurde », répondent en cœur les dirigeants du club « rouge et noir » et les autorités communales.

« Un casse-tête » pour Xamax

Le directeur général de Neuchâtel Xamax, Tiziano Sorrenti, relève tout d’abord « l’outil exceptionnel » que représente La Maladière. Avant de poursuivre que « les coûts d’entretien exploseraient » avec une pelouse naturelle. Ce que confirme Patrick Pollicino, le chef du Service des sports de la Ville, qui parle « de coûts démultipliés » parce qu’il deviendrait également « nécessaire de construire un terrain de football supplémentaire pour répondre aux besoins. » Tiziano Sorrenti énumère encore « la réduction du nombre d’équipes qui s’entraînent à La Maladière » pour préserver la qualité de la pelouse pour les matches de championnat. « Et nous serions dépendants de la météo », ajoute-t-il. « Alors qu’un synthétique peut être utilisé toute l’année ». Il faut également savoir qu’il n’y pas que la première équipe qui foule le stade chaque jour, mais aussi les équipes des moins de 19 ans et 17 ans, ce qui signifie tout de même en moyenne trois entraînements quotidiens.

D’ailleurs, pour ralentir l’usure du nouveau tapis posé en 2022, les autres équipes juniors de Xamax s’entraînent désormais à Pierre-à-Bot pour les M16, M15 ainsi que les filles et au Chanet pour le Footeco (les catégories pré-élitaires qui vont des M12 au M14). « C’est déjà un casse-tête aujourd’hui pour planifier toutes ces équipes, alors imaginez si un gazon naturel devait être posé », lance Tizanio Sorrenti, précisant qu’il n’y a pas « non plus 20 terrains à disposition sur le territoire communal. »