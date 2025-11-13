Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Neuchâtel Xamax perd son buteur pour plusieurs rencontres. L’attaquant « rouge et noir » s’est ...
Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Neuchâtel Xamax perd son buteur pour plusieurs rencontres. L’attaquant « rouge et noir » s’est blessé à l'adducteur lors du dernier match contre Yverdon. Un retour avant Noël reste toutefois possible.

Le buteur Shkelqim Demhasaj manquera plusieurs matches à cause d'une blessure à l'adducteur. (photo : Bertrand Pfaff) Le buteur Shkelqim Demhasaj manquera plusieurs matches à cause d'une blessure à l'adducteur. (photo : Bertrand Pfaff)

Mauvaise nouvelle pour Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » devra composer durant plusieurs matches sans Shkelqim Demhasaj. Le meilleur buteur de Challenge League de football, qui a marqué 12 des 23 buts de son équipe cette saison, s’est blessé vendredi dernier contre Yverdon. Les examens médicaux passés cette semaine ont révélé « une lésion au niveau de l’adducteur court », précise Christophe Tufarolo, responsable communication de Neuchâtel Xamax. Il ajoute que l’attaquant devra « être au repos quelques semaines, mais qu’il y a bon espoir qu’il puisse participer à certaines rencontres de cette fin de première partie de saison », qui se termine le 19 décembre.

Trois autres Xamaxiens sont sortis sur blessure lors de la partie contre YS. Koro Kone, victime d’un choc tête contre tête avec Anthony Sauthier, s’est fait poser quelques points de suture. Salim Ben Seghir a été victime d’une légère entorse à la cheville. Son cas devra être évalué la semaine prochaine pour déterminer s’il est en mesure de tenir sa place lors de la rencontre contre Stade Lausanne-Ouchy le 22 novembre. Enfin, rien de grave pour Jonathan Fontana, précise le club. /jpp 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Un bon Xamax tient tête à Yverdon

Un bon Xamax tient tête à Yverdon

Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Xamax s’incline encore à Wil

Xamax s’incline encore à Wil

Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

Actualités suivantes

Saint-Blaise conquérant à Cugy

Saint-Blaise conquérant à Cugy

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 06:00

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:33

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:03

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 22:39

Articles les plus lus

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 20:53

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 22:39

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:03

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Equipe de Suisse: Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:33

Un deuxième match face au Pays de Galles

Un deuxième match face au Pays de Galles

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 11:49

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 20:53

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 22:39

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

La France peut décrocher son ticket en battant l'Ukraine

Football    Actualisé le 13.11.2025 - 04:03

L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino

Football    Actualisé le 11.11.2025 - 17:07

Johan Manzambi, de joker à titulaire?

Johan Manzambi, de joker à titulaire?

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 04:03

Un deuxième match face au Pays de Galles

Un deuxième match face au Pays de Galles

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 11:49

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale

Football    Actualisé le 12.11.2025 - 20:53