Shkelqim Demhasaj absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » devra composer durant plusieurs matches sans Shkelqim Demhasaj. Le meilleur buteur de Challenge League de football, qui a marqué 12 des 23 buts de son équipe cette saison, s’est blessé vendredi dernier contre Yverdon. Les examens médicaux passés cette semaine ont révélé « une lésion au niveau de l’adducteur court », précise Christophe Tufarolo, responsable communication de Neuchâtel Xamax. Il ajoute que l’attaquant devra « être au repos quelques semaines, mais qu’il y a bon espoir qu’il puisse participer à certaines rencontres de cette fin de première partie de saison », qui se termine le 19 décembre.

Trois autres Xamaxiens sont sortis sur blessure lors de la partie contre YS. Koro Kone, victime d’un choc tête contre tête avec Anthony Sauthier, s’est fait poser quelques points de suture. Salim Ben Seghir a été victime d’une légère entorse à la cheville. Son cas devra être évalué la semaine prochaine pour déterminer s’il est en mesure de tenir sa place lors de la rencontre contre Stade Lausanne-Ouchy le 22 novembre. Enfin, rien de grave pour Jonathan Fontana, précise le club. /jpp