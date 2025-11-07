Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Un derby du lac de haut de classement pour Neuchâtel Xamax. La troupe d’Anthony Braizat reçoit Yverdon Sport ce vendredi à 20h15 à La Maladière en Challenge League de football. Les rouge et noir sont actuellement 4e, à seulement trois points des Nord-Vaudois. Deux équipes très proches mais ce duel reste un match comme les autres pour l’entraîneur d’Yverdon, Adrian Ursea. « Le championnat est encore long », temporise le Roumain. Personnellement, pour celui qui a été directeur technique puis directeur du centre de formation de Neuchâtel Xamax, cette rencontre n’est pas particulière. « Je ne m’inscris jamais dans cette approche-là, sinon je me tromperais de métier ! »
Adrian Ursea a préparé son équipe comme d’habitude pour ce match, avec « beaucoup de sérieux et de respect pour nos adversaires », mais aussi une analyse profonde du système de jeu neuchâtelois. Pour lui, Xamax fait partie des ténors de Challenge League avec Aarau, Vaduz et Stade Lausanne-Ouchy.
Adrian Ursea a pris la tête d’Yverdon Sport cet été, après la relégation de l’équipe en Challenge League. Un moment qu’il n’hésite pas à qualifier de « traumatisme » pour les joueurs, dont il faut se remettre pour construire la suite. L’entraîneur estime n’avoir ainsi aucune pression, du club ou de l’extérieur.
Neuchâtel Xamax – Yverdon Sport, une rencontre à vivre en direct sur RTN dès 20h avec le commentaire de Jean-Paul Picci et de son consultant Gérard Castella. /lgn