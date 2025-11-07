Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Le coach d’Yverdon Sport, passé par Neuchâtel Xamax entre 2007 et 2016, ne veut pas parler ...
Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Le coach d’Yverdon Sport, passé par Neuchâtel Xamax entre 2007 et 2016, ne veut pas parler de match clé entre le 4e et le 3e du classement de Challenge League.

Adrian Ursea est à la tête d'Yverdon Sport depuis cet été. (Photo : Yverdon Sport FC) Adrian Ursea est à la tête d'Yverdon Sport depuis cet été. (Photo : Yverdon Sport FC)

Un derby du lac de haut de classement pour Neuchâtel Xamax. La troupe d’Anthony Braizat reçoit Yverdon Sport ce vendredi à 20h15 à La Maladière en Challenge League de football. Les rouge et noir sont actuellement 4e, à seulement trois points des Nord-Vaudois. Deux équipes très proches mais ce duel reste un match comme les autres pour l’entraîneur d’Yverdon, Adrian Ursea. « Le championnat est encore long », temporise le Roumain. Personnellement, pour celui qui a été directeur technique puis directeur du centre de formation de Neuchâtel Xamax, cette rencontre n’est pas particulière. « Je ne m’inscris jamais dans cette approche-là, sinon je me tromperais de métier ! »

Andrea Ursea : « Ça perd un peu de la nuance de ce qu’est un vrai derby. »

Ecouter le son

Adrian Ursea a préparé son équipe comme d’habitude pour ce match, avec « beaucoup de sérieux et de respect pour nos adversaires », mais aussi une analyse profonde du système de jeu neuchâtelois. Pour lui, Xamax fait partie des ténors de Challenge League avec Aarau, Vaduz et Stade Lausanne-Ouchy.

« On sait que grâce au haut niveau de nos adversaire on va pouvoir continuer à progresser. »

Ecouter le son

Adrian Ursea a pris la tête d’Yverdon Sport cet été, après la relégation de l’équipe en Challenge League. Un moment qu’il n’hésite pas à qualifier de « traumatisme » pour les joueurs, dont il faut se remettre pour construire la suite. L’entraîneur estime n’avoir ainsi aucune pression, du club ou de l’extérieur.

« L’objectif numéro un qu’on se donne aujourd’hui est simplement le prochain match. »

Ecouter le son

Neuchâtel Xamax – Yverdon Sport, une rencontre à vivre en direct sur RTN dès 20h avec le commentaire de Jean-Paul Picci et de son consultant Gérard Castella. /lgn


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax s’incline encore à Wil

Xamax s’incline encore à Wil

Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

Altin Azemi, de Xamax à l'équipe de Suisse 

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Actualités suivantes

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 11:17

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 23:15

YB laminé par le PAOK

YB laminé par le PAOK

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 22:57

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

Articles les plus lus

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

YB laminé par le PAOK

YB laminé par le PAOK

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 22:57

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 23:15

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

YB laminé par le PAOK

YB laminé par le PAOK

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 22:57

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 16:51

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:21

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

L'Ajax met fin au contrat de l'entraîneur Heitinga

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 17:39

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 20:47