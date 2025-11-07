Xamax – Yverdon : un match comme les autres pour Adrian Ursea

Un derby du lac de haut de classement pour Neuchâtel Xamax. La troupe d’Anthony Braizat reçoit Yverdon Sport ce vendredi à 20h15 à La Maladière en Challenge League de football. Les rouge et noir sont actuellement 4e, à seulement trois points des Nord-Vaudois. Deux équipes très proches mais ce duel reste un match comme les autres pour l’entraîneur d’Yverdon, Adrian Ursea. « Le championnat est encore long », temporise le Roumain. Personnellement, pour celui qui a été directeur technique puis directeur du centre de formation de Neuchâtel Xamax, cette rencontre n’est pas particulière. « Je ne m’inscris jamais dans cette approche-là, sinon je me tromperais de métier ! »