Xamax tient tête au Lausanne-Sport en amical

Performance encourageante pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » ont profité de la trêve internationale pour se frotter au Lausanne-Sport, pensionnaire de Super League de football, ce jeudi en match amical. À la Tuilière, à huis clos, les Xamaxiens ont bien tenu le choc puisqu’ils ont obtenu un match nul 2-2 face aux Vaudois. Le défenseur Yoan Epitaux s’est particulièrement distingué en signant les deux buts des siens.

Neuchâtel Xamax retrouvera le championnat de Chellenge League le vendredi 17 octobre et un déplacement sur la pelouse d’Etoile Carouge. /gjo