Xamax tient tête au Lausanne-Sport en amical

Neuchâtel Xamax a partagé l’enjeu 2-2 face aux Vaudois, pensionnaires de Super League de football ...
Xamax tient tête au Lausanne-Sport en amical

Neuchâtel Xamax a partagé l’enjeu 2-2 face aux Vaudois, pensionnaires de Super League de football, jeudi à la Tuilière en match amical.

Yoan Epitaux a signé un doublé jeudi face au Lausanne-Sport. (photo d'archives : Bertrand Pfaff)  Yoan Epitaux a signé un doublé jeudi face au Lausanne-Sport. (photo d'archives : Bertrand Pfaff) 

Performance encourageante pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » ont profité de la trêve internationale pour se frotter au Lausanne-Sport, pensionnaire de Super League de football, ce jeudi en match amical. À la Tuilière, à huis clos, les Xamaxiens ont bien tenu le choc puisqu’ils ont obtenu un match nul 2-2 face aux Vaudois. Le défenseur Yoan Epitaux s’est particulièrement distingué en signant les deux buts des siens.

Neuchâtel Xamax retrouvera le championnat de Chellenge League le vendredi 17 octobre et un déplacement sur la pelouse d’Etoile Carouge. /gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Neuchâtel Xamax est fixé

Neuchâtel Xamax est fixé

Neuchâtel Xamax enchaîne face à Rapperswil

Neuchâtel Xamax enchaîne face à Rapperswil

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Actualités suivantes

Neuchâtel Xamax est fixé

Neuchâtel Xamax est fixé

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 12:12

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 11:37

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:14

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07

Articles les plus lus

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 06:03

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:14

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 11:37

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 06:03

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07

Carton du FC Bosna Neuchâtel

Carton du FC Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:28

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:14

L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026

L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026

Football    Actualisé le 08.10.2025 - 20:35

Elvedi fait la paire avec Akanji

Elvedi fait la paire avec Akanji

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 05:03

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 06:03

Carton du FC Bosna Neuchâtel

Carton du FC Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:28