Neuchâtel Xamax est fixé

La date du huitième de finale de la Coupe de Suisse de football du club « rouge et noir » a ...
La date du huitième de finale de la Coupe de Suisse de football du club « rouge et noir » a été annoncée jeudi. Le club de la Maladière s’en ira défier le FC Stade Nyonnais, autre pensionnaire de Challenge League le mardi 2 décembre dès 19h30.

Fabio Saiz a déjà trouvé la faille cette saison face au FC Stade Nyonnais. C'était lors de la première journée de Challenge League de football. (Photo : Bertrand Pfaff) Fabio Saiz a déjà trouvé la faille cette saison face au FC Stade Nyonnais. C'était lors de la première journée de Challenge League de football. (Photo : Bertrand Pfaff)

Une date de plus dans l’agenda de Neuchâtel Xamax. La rencontre du huitième de finale de la Coupe de Suisse de football entre les « rouge et noir » et le FC Stade Nyonnais a été fixée jeudi par l’ASF. Ce duel entre clubs de Challenge League aura lieu le mardi 2 décembre à 19h30 sur sol vaudois.

Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs deux semaines plus tard, le 19 décembre, en championnat. Lors de leur premier affrontement en début de saison, les deux formations s’étaient quittées sur un score de 1-1 à la Maladière.

À noter que dans les autres affiches, le FC Bâle, tenant du titre, accueillera finalement le FC Grand-Saconnex au parc Saint-Jacques le jeudi 4 décembre. Le terrain du club de Promotion League ne permet pas d’accueillir une telle rencontre, explique l’Association suisse de football. /gjo


