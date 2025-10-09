Neuchâtel Xamax est fixé

Une date de plus dans l’agenda de Neuchâtel Xamax. La rencontre du huitième de finale de la Coupe de Suisse de football entre les « rouge et noir » et le FC Stade Nyonnais a été fixée jeudi par l’ASF. Ce duel entre clubs de Challenge League aura lieu le mardi 2 décembre à 19h30 sur sol vaudois.

Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs deux semaines plus tard, le 19 décembre, en championnat. Lors de leur premier affrontement en début de saison, les deux formations s’étaient quittées sur un score de 1-1 à la Maladière.

À noter que dans les autres affiches, le FC Bâle, tenant du titre, accueillera finalement le FC Grand-Saconnex au parc Saint-Jacques le jeudi 4 décembre. Le terrain du club de Promotion League ne permet pas d’accueillir une telle rencontre, explique l’Association suisse de football. /gjo