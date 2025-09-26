Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Il a le profil de l’emploi : Romain Bayard n’a pas été engagé à Neuchâtel Xamax par hasard. Ce milieu de terrain défensif de 31 ans porte le maillot « rouge et noir » depuis le début de cet exercice 2025 – 26. Il figurera en principe dans le onze de base ce vendredi soir sur sol st-gallois, au moment d’affronter Rapperswil, en Challenge League de football.
Romain Bayard avait auparavant évolué durant quatre saisons au sein de Stade Lausanne-Ouchy.
Sous la direction d’un certain Anthony Braizat, il avait fêté la promotion en Super League avec le club vaudois. Et si Romain Bayard a atterri à La Maladière, ce n’est pas seulement parce que Neuchâtel Xamax est un club jugé attractif, mais c’est aussi à la suite de la requête de son coach : « Neuchâtel est un club historique. Je savais qu’il y avait de bons supporters et un beau stade. Je connaissais également le coach qui m’a toujours fait confiance », relate Romain Bayard « On a vécu de très bons moments ensemble au SLO avec l’ascension en Super League. Il n’a jamais dérogé à ses principes. C’est quelqu’un qui veut toujours agresser l’adversaire comme on dit dans le jargon. »
Romain Bayard : « Le coach m’a appelé pour venir ici. »
Romain Bayard a le profil type recherché par Anthony Braizat, au poste de milieu défensif : « J’aime bien presser l’adversaire, mettre de l’impact dans les duels. C’est exactement ce que le coach demande. Dans l’ensemble jusqu’ici, j’ai fait de bonnes prestations avec Xamax », relate ce joueur expérimenté qui a été formé au FC Sochaux.
Anthony Braizat n’a pas évolué durant toute sa carrière comme milieu de terrain : « Je suis milieu défensif depuis que je suis arrivé au SLO. À l’époque, en France, j’étais plutôt un ailier ou un numéro 10. »
On connait les exigences d’Anthony Braizat en termes d’engagements : ses joueurs ont pour mission de gêner constamment le porteur du ballon. Ce pressing permanent nécessite aussi de disposer d’une bonne condition physique : « Comme milieu de terrain, je figure parmi les joueurs qui courent le plus. Cela ne me dérange pas. J’ai le coffre pour. »
« J’arrive à enchaîner les allers-retours. »
Rapperswil – Neuchâtel Xamax : un match à suivre en direct sur RTN dès 19h15. /mne