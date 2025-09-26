Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Il a le profil de l’emploi : Romain Bayard n’a pas été engagé à Neuchâtel Xamax par hasard. Ce milieu de terrain défensif de 31 ans porte le maillot « rouge et noir » depuis le début de cet exercice 2025 – 26. Il figurera en principe dans le onze de base ce vendredi soir sur sol st-gallois, au moment d’affronter Rapperswil, en Challenge League de football.

Romain Bayard avait auparavant évolué durant quatre saisons au sein de Stade Lausanne-Ouchy.

Sous la direction d’un certain Anthony Braizat, il avait fêté la promotion en Super League avec le club vaudois. Et si Romain Bayard a atterri à La Maladière, ce n’est pas seulement parce que Neuchâtel Xamax est un club jugé attractif, mais c’est aussi à la suite de la requête de son coach : « Neuchâtel est un club historique. Je savais qu’il y avait de bons supporters et un beau stade. Je connaissais également le coach qui m’a toujours fait confiance », relate Romain Bayard « On a vécu de très bons moments ensemble au SLO avec l’ascension en Super League. Il n’a jamais dérogé à ses principes. C’est quelqu’un qui veut toujours agresser l’adversaire comme on dit dans le jargon. »