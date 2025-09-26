Neuchâtel Xamax enchaîne face à Rapperswil

Neuchâtel Xamax rentre vainqueur de son match à Rapperswil. Il est allé battre la formation alémanique 3-1 vendredi soir en Challenge League de football. Shkelqim Demhasaj, auteur d'un doublé, et Altin Azemi ont offert les buts de la victoire. Les joueurs « rouge et noir » ont toutefois bénéficié d’un avantage numérique en jouant à 11 contre 10 dès la 38e minute de jeu à la suite d'une main volontaire du joueur Saint-Gallois Guillermo Padula Lenna. Ils décrochent leur 4e succès de la saison. Développement suit. /sdu