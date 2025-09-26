Neuchâtel Xamax enchaîne face à Rapperswil

Les protégés d’Anthony Braizat se sont défaits de Rapperswil 3-1 vendredi soir en Challenge ...
Neuchâtel Xamax enchaîne face à Rapperswil

Les protégés d’Anthony Braizat se sont défaits de Rapperswil 3-1 vendredi soir en Challenge League de football. 

Neuchâtel Xamax rentre vainqueur de son match à Rapperswil. Il est allé battre la formation alémanique 3-1 vendredi soir en Challenge League de football. Shkelqim Demhasaj, auteur d'un doublé, et Altin Azemi ont offert les buts de la victoire. Les joueurs « rouge et noir » ont toutefois bénéficié d’un avantage numérique en jouant à 11 contre 10 dès la 38e minute de jeu à la suite d'une main volontaire du joueur Saint-Gallois Guillermo Padula Lenna. Ils décrochent leur 4e succès de la saison. Développement suit. /sdu


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Xamax contre Stade Nyonnais en Coupe

Xamax contre Stade Nyonnais en Coupe

Xamax passe sans soucis

Xamax passe sans soucis

Actualités suivantes

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 20:55

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 17:57

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 16:26

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 11:33

Articles les plus lus

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 11:33

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 16:26

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 17:57

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:17

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Romain Bayard a trouvé ses marques à Xamax

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 11:33

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 16:26

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

Football    Actualisé le 25.09.2025 - 23:01

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:17

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Saint-Blaise battu par Köniz

Saint-Blaise battu par Köniz

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 10:01