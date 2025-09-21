Xamax contre Stade Nyonnais en Coupe

C’est un duel entre deux équipes de Challenge League. Neuchâtel Xamax se rendra sur la pelouse du FC Stade Nyonnais en 8es de finale de la Coupe de Suisse de football, dont le tirage au sort a lieu dimanche soir dans les studios de la SRF. Ce match sera programmé entre le 2 et 4 décembre. Au tour précédent, le club vaudois a créé la sensation, en éliminant le FC Zurich aux tirs au but. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax se rencontreront encore quinze jours plus tard sur le même terrain, mais cette fois-ci dans le cadre du championnat.

Tombeur du FC Servette au tour précédent, le FC Yverdon recevra, lui, un autre adversaire de Super League, en l’occurrence Lausanne, au cours d’un derby vaudois qui promet. Sion se déplacera sur la pelouse du leader de Challenge League, le FC Aarau. /mne