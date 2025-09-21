Xamax contre Stade Nyonnais en Coupe

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse de football est connu. Neuchâtel ...
Xamax contre Stade Nyonnais en Coupe

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse de football est connu. Neuchâtel Xamax se rendra sur la pelouse du FC Stade Nyonnais début décembre. Un duel entre deux équipes de Challenge League.

Anthony Braizat devra insuffler l'esprit de la Coupe à Nyon.  (Photo : Georges Henz). Anthony Braizat devra insuffler l'esprit de la Coupe à Nyon.  (Photo : Georges Henz).

C’est un duel entre deux équipes de Challenge League. Neuchâtel Xamax se rendra sur la pelouse du FC Stade Nyonnais en 8es de finale de la Coupe de Suisse de football, dont le tirage au sort a lieu dimanche soir dans les studios de la SRF. Ce match sera programmé entre le 2 et 4 décembre. Au tour précédent, le club vaudois a créé la sensation, en éliminant le FC Zurich aux tirs au but. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax se rencontreront encore quinze jours plus tard sur le même terrain, mais cette fois-ci dans le cadre du championnat. 

Tombeur du FC Servette au tour précédent, le FC Yverdon recevra, lui, un autre adversaire de Super League, en l’occurrence Lausanne, au cours d’un derby vaudois qui promet. Sion se déplacera sur la pelouse du leader de Challenge League, le FC Aarau. /mne 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax passe sans soucis

Xamax passe sans soucis

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Actualités suivantes

8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS

8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 20:39

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 18:23

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 20:33

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 16:11

Articles les plus lus

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 04:17

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 16:11

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 18:23

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 20:33

Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:45

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 04:17

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 16:11

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Lucerne a tué le suspens contre Bosna

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 20:33

Xamax passe sans soucis

Xamax passe sans soucis

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:32

Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:45

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:57

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 04:17