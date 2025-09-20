Xamax passe sans soucis

Neuchâtel Xamax a compris la leçon. Alors qu’ils avaient frôlé la correctionnelle au tour précédent contre le FC Diaspora, les footballeurs « rouge et noir » ont aisément pris la mesure du FC Unterstrass en 16es de finale de la Coupe de Suisse ce samedi. Quatre ligues séparent les deux équipes.

Les Neuchâtelois ont rapidement montré qui était « le grand » dans ce duel, grâce à une réussite de Fabio Saiz à la 11e minute. Le 2-0 est venu de la tête de Yoan Epitaux (24e). Après le thé, Shkelqim Demhasaj a inscrit le 3-0 sur un tir puissant à 20m du but (56e). Quatre petites minutes plus tard, Diogo Carraco est venu apporter sa pierre à l’édifice en inscrivant le 4-0. Le FC Unterstrass se sera procuré une seul grande occasion, à la 78e, mais dans le goal xamaxien, Anthony Mossi veillait au grain et a pu dévier la frappe de Marcel Huber. Quasi dans l’enchaînement, Shkelqim Demhasaj a signé un doublé et scellé le score de 5-0 pour les Neuchâtelois. Xamax se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale de la compétition. Son prochain adversaire sera connu après le tirage au sort dimanche soir. /lgn