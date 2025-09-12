Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Mené à la pause, Neuchâtel Xamax a trouvé les ressources pour s’imposer 3-1 vendredi soir à la Maladière face à Wil, en Challenge League de football.

Neuchâtel Xamax ( Photo : Bertrand Pfaff) Neuchâtel Xamax ( Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax a décroché une victoire précieuse 3-1 contre Wil vendredi à la Maladière en Challenge League de football. Menés à la mi-temps après un penalty, les joueurs d’Anthony Braizat ont réagi avec caractère en seconde période pour inverser la tendance, aidés quelque peu par une supériorité numérique suite à l’expulsion de Kaiba. Grâce à ce succès, les Neuchâtelois restent au contact du trio de tête. Développement suit. /fph



 

Actualités suivantes

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 12:38

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Articles les plus lus

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 12:38

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 16:52

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 22:25

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15