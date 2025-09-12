Xamax renverse Wil

Neuchâtel Xamax a décroché une victoire précieuse 3-1 contre Wil vendredi à la Maladière en Challenge League de football. Menés à la mi-temps après un penalty, les joueurs d’Anthony Braizat ont réagi avec caractère en seconde période pour inverser la tendance, aidés quelque peu par une supériorité numérique suite à l’expulsion de Kaiba. Grâce à ce succès, les Neuchâtelois restent au contact du trio de tête. Développement suit. /fph
