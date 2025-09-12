Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Le club « rouge et noir » accueille le FC Wil vendredi soir en Challenge League de football ...
Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Le club « rouge et noir » accueille le FC Wil vendredi soir en Challenge League de football. Une équipe qui résiste aux Xamaxiens depuis le mois de mai 2022. Mais les Neuchâtelois ont les armes pour mettre un terme à cette série, selon le défenseur Jonathan Fontana.

Après un premier exercice en demi-teinte, Jonathan Fontana monte en puissance en ce début de saison avec Neuchâtel Xamax. (Photo : Bertrand Pfaff) Après un premier exercice en demi-teinte, Jonathan Fontana monte en puissance en ce début de saison avec Neuchâtel Xamax. (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax retrouve sa bête noire. Le club de la Maladière accueille le FC Wil ce vendredi en Challenge League de football. Un adversaire qui ne convient pas aux « rouge et noir ». Pour preuve, la dernière victoire neuchâteloise face aux Saint-Gallois remonte au mois de mai 2022 !

Pour faire taire cette statistique, les Xamaxiens, actuellement quatrièmes du classement, devront gommer les erreurs individuelles qui entachent leurs performances depuis le début de la saison. « Jusque-là, nous avons plutôt fait de bons matches dans le contenu, mais nous n’avons pas récolté beaucoup de points », note Jonathan Fontana. Le défenseur xamaxien souligne également que le FC Wil semble prenable cette saison. « Même s’il ne faut pas les sous-estimer, ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs et sont moins rodés que l’an dernier », estime-t-il.

Jonathan Fontana : « Les trois prochains matches, contre des équipes à notre portée, doivent nous apporter un maximum de points ». 

Ecouter le son

Confiance retrouvée

Sur le plan individuel, Jonathan Fontana fait partie des bonnes surprises de ce début de saison de Neuchâtel Xamax. Après un exercice en demi-teinte, le latéral gauche a trouvé sa place de titulaire et semble monter en puissance. « J’ai mieux commencé que l’année dernière. Je me sens en confiance, mais j’ai encore beaucoup d’objectifs », souligne le joueur formé au sein des structures xamaxiennes avant de rejoindre les jeunes de Young Boys.

« Être titulaire dans le club qui a bercé mon enfance, c’est une grande fierté ». 

Ecouter le son

Cette rencontre entre Neuchâtel Xamax et le FC Wil est programmée ce vendredi à 20h15. Un match à suivre en direct sur RTN dès 20h avec le commentaire de Damien Aubert. /gjo


Actualisé le

 
Erreur de rendu non gérée dans 'StoryContext' part: System.Exception: System.Data.SqlClient.SqlException: Transaction (Process ID 106) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. à System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) à System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.HasMoreRows() à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadInternal(Boolean setTimeout) à System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping) à System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) à System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) à System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) à System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) à System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, SqlParameter[] prms) exec [RFJ_Story_LinkedObjects_s_OneTag_2016] 1,4,@ObjectID,@currenttag,@zoneid à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, SqlParameter[] prms) à ASP.htdocs_modules_story_templates_storycontext_ascx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) à System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) à IceCube.Web.UI.StatelessControlContainerPage.RenderControl(Control ctl) à IceCube.Rendering.CallPartBlockInfo.ToString()

Actualités suivantes

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Articles les plus lus

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 22:25

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 16:52

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 22:25

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 06:03

Les Boliviens peuvent toujours rêver

Les Boliviens peuvent toujours rêver

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 07:21

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 16:52

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 22:25