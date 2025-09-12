Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax retrouve sa bête noire. Le club de la Maladière accueille le FC Wil ce vendredi en Challenge League de football. Un adversaire qui ne convient pas aux « rouge et noir ». Pour preuve, la dernière victoire neuchâteloise face aux Saint-Gallois remonte au mois de mai 2022 !

Pour faire taire cette statistique, les Xamaxiens, actuellement quatrièmes du classement, devront gommer les erreurs individuelles qui entachent leurs performances depuis le début de la saison. « Jusque-là, nous avons plutôt fait de bons matches dans le contenu, mais nous n’avons pas récolté beaucoup de points », note Jonathan Fontana. Le défenseur xamaxien souligne également que le FC Wil semble prenable cette saison. « Même s’il ne faut pas les sous-estimer, ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs et sont moins rodés que l’an dernier », estime-t-il.