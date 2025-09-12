Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Le club « rouge et noir » accueille le FC Wil vendredi soir en Challenge League de football. Une équipe qui résiste aux Xamaxiens depuis le mois de mai 2022. Mais les Neuchâtelois ont les armes pour mettre un terme à cette série, selon le défenseur Jonathan Fontana.
Après un premier exercice en demi-teinte, Jonathan Fontana monte en puissance en ce début de saison avec Neuchâtel Xamax. (Photo : Bertrand Pfaff)
Neuchâtel Xamax retrouve sa bête noire. Le club de la Maladière accueille le FC Wil ce vendredi en Challenge League de football. Un adversaire qui ne convient pas aux « rouge et noir ». Pour preuve, la dernière victoire neuchâteloise face aux Saint-Gallois remonte au mois de mai 2022 !
Pour faire taire cette statistique, les Xamaxiens, actuellement quatrièmes du classement, devront gommer les erreurs individuelles qui entachent leurs performances depuis le début de la saison. « Jusque-là, nous avons plutôt fait de bons matches dans le contenu, mais nous n’avons pas récolté beaucoup de points », note Jonathan Fontana. Le défenseur xamaxien souligne également que le FC Wil semble prenable cette saison. « Même s’il ne faut pas les sous-estimer, ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs et sont moins rodés que l’an dernier », estime-t-il.
Jonathan Fontana : « Les trois prochains matches, contre des équipes à notre portée, doivent nous apporter un maximum de points ».
Sur le plan individuel, Jonathan Fontana fait partie des bonnes surprises de ce début de saison de Neuchâtel Xamax. Après un exercice en demi-teinte, le latéral gauche a trouvé sa place de titulaire et semble monter en puissance. « J’ai mieux commencé que l’année dernière. Je me sens en confiance, mais j’ai encore beaucoup d’objectifs », souligne le joueur formé au sein des structures xamaxiennes avant de rejoindre les jeunes de Young Boys.
« Être titulaire dans le club qui a bercé mon enfance, c’est une grande fierté ».
