Les Tigers 95 se mettent en pause

Le groupe de supporters de Neuchâtel Xamax annonce vendredi avoir pris la décision de cesser ...
Les Tigers 95 se mettent en pause

Le groupe de supporters de Neuchâtel Xamax annonce vendredi avoir pris la décision de cesser ses activités au stade jusqu’à nouvel avis. Un choix porté, notamment, par « des divergences d’opinions » et la « gestion intolérable » du club, selon les Tigers 95.

Les drapeaux des Tigers 95 ne flotteront plus dans les tribunes de la Maladière ces prochaines semaines. (Photo d'archives : Georges Henz) Les drapeaux des Tigers 95 ne flotteront plus dans les tribunes de la Maladière ces prochaines semaines. (Photo d'archives : Georges Henz)

La Maladière sonnera un peu plus creux ce vendredi soir. À quelques heures de la rencontre de Challenge League entre Neuchâtel Xamax et Wil, le groupe de supporters des Tigers 95 annonce qu’il met en pause ses activités au stade. Il indique dans un communiqué qu’à partir du 12 septembre, aucun drapeau ou autre bâche à son effigie ne sera affiché, à domicile ou à l’extérieur, jusqu’à nouvel avis.

Les Tigers 95 expliquent avoir pris cette décision « difficile » pour cause de divergences d’opinions avec les autres groupes de la Tribune Neuch’, mais également « en réaction à la situation intenable vis-à-vis du club et sa gestion intolérable depuis de nombreuses années ».

Le groupe de supporters explique encore que cette pause doit permettre une remise en question « profonde », pour revenir à une situation plus saine et « reprendre tout simplement le plaisir de soutenir et d’encourager » les « rouge et noir ». /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
