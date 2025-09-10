Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

Le programme de Neuchâtel Xamax se dévoile. La Swiss Football League a publié mercredi le calendrier du deuxième tour du championnat de Challenge League. Au menu des « rouge et noir » : quatre matches à domicile et cinq à l’extérieur. Les Xamaxiens entameront cette deuxième ronde par un déplacement sur la pelouse d’Etoile Carouge le vendredi 17 octobre. Ils la termineront sur le terrain du Stade Nyonnais, deux mois plus tard, le vendredi 19 décembre.

À noter encore que le match de la 16e journée de Challenge League de football entre le FC Vaduz et Neuchâtel Xamax n’est, elle, pas encore fixée. /gjo