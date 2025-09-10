Neuchâtel Xamax connaît son programme de l’automne

La Swiss Football League a publié mercredi le calendrier du deuxième tour de Challenge League ...
La Swiss Football League a publié mercredi le calendrier du deuxième tour de Challenge League. Le club de la Maladière entamera cette ronde par un déplacement sur le terrain d’Etoile Carouge le 17 octobre.

A une exception près, les rencontres de Neuchâtel Xamax auront lieu le vendredi soir à la Maladière. (photo : Bertrand Pfaff) A une exception près, les rencontres de Neuchâtel Xamax auront lieu le vendredi soir à la Maladière. (photo : Bertrand Pfaff)

Le programme de Neuchâtel Xamax se dévoile. La Swiss Football League a publié mercredi le calendrier du deuxième tour du championnat de Challenge League. Au menu des « rouge et noir » : quatre matches à domicile et cinq à l’extérieur. Les Xamaxiens entameront cette deuxième ronde par un déplacement sur la pelouse d’Etoile Carouge le vendredi 17 octobre. Ils la termineront sur le terrain du Stade Nyonnais, deux mois plus tard, le vendredi 19 décembre.

À noter encore que le match de la 16e journée de Challenge League de football entre le FC Vaduz et Neuchâtel Xamax n’est, elle, pas encore fixée. /gjo

Le deuxième tour de Neuchâtel Xamax :

  • Etoile Carouge – Neuchâtel Xamax, le vendredi 17 octobre à 20h15
  • Neuchâtel Xamax - FC Rapperswil, le vendredi 24 octobre à 19h30
  • FC Wil – Neuchâtel Xamax, le dimanche 2 novembre à 14h00
  • Neuchâtel Xamax – Yverdon, le vendredi 7 novembre à 20h15
  • Stade Lausanne Ouchy – Neuchâtel Xamax, le samedi 22 novembre à 18h00
  • Neuchâtel Xamax – Aarau, le vendredi 28 novembre à 20h15
  • Neuchâtel Xamax – Bellinzone, le dimanche 14 décembre à 14h00
  • Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax, le vendredi 19 décembre à 19h30


 

