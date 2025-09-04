Xamax battu par le FC Thoune

Opposé au leader actuel de Super League de football, Neuchâtel Xamax s’est incliné 2-0 jeudi ...
Xamax battu par le FC Thoune

Opposé au leader actuel de Super League de football, Neuchâtel Xamax s’est incliné 2-0 jeudi après-midi en match amical. La rencontre a dû être stoppée à la 76e minute de jeu en raison d’un orage.

Déjà trois fois buteur depuis le début de la saison de Challenge League, Fabio Saiz n'a pas trouvé la faille jeudi face à Thoune. (Photo : Bertrand Pfaff) Déjà trois fois buteur depuis le début de la saison de Challenge League, Fabio Saiz n'a pas trouvé la faille jeudi face à Thoune. (Photo : Bertrand Pfaff)

La marche était trop haute pour Neuchâtel Xamax. Jeudi après-midi, le club de Challenge League de football a perdu 2-0 face au FC Thoune en match amical. Face au leader actuel de Super League, les hommes d’Anthony Braizat ont cédé sur des réussites de Brighton Labeau en première mi-temps et de Vasilije Janjicic en seconde période.

A noter que cette rencontre n’a pas pu aller à son terme. Le match a été interrompu à la 76e minute de jeu en raison « d’un orage assez brutal », selon le club « rouge et noir ». /comm-gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Xamax battu dans le derby du Lac

Xamax battu dans le derby du Lac

Bosna Neuchâtel - Lucerne, ce sera aussi en direct sur RTN

Bosna Neuchâtel - Lucerne, ce sera aussi en direct sur RTN

Neuchâtel Xamax tient tête à Vaduz

Neuchâtel Xamax tient tête à Vaduz

Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut

Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut

Actualités suivantes

Lia Wälti quitte Arsenal pour la Juventus

Lia Wälti quitte Arsenal pour la Juventus

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 14:41

Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 11:45

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:33

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:03

Articles les plus lus

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Football    Actualisé le 03.09.2025 - 04:33

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:03

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:33

Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 11:45

Donnarumma recruté par Manchester City

Donnarumma recruté par Manchester City

Football    Actualisé le 02.09.2025 - 11:29

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Football    Actualisé le 03.09.2025 - 04:33

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:03

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Football    Actualisé le 04.09.2025 - 05:33

Akanji prêté à l'Inter Milan

Akanji prêté à l'Inter Milan

Football    Actualisé le 02.09.2025 - 06:21

Lausanne prête de la Fuente à Ceuta

Lausanne prête de la Fuente à Ceuta

Football    Actualisé le 02.09.2025 - 07:05

Donnarumma recruté par Manchester City

Donnarumma recruté par Manchester City

Football    Actualisé le 02.09.2025 - 11:29

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Cedric Itten, plus qu'un « super-sub » pour la Suisse ?

Football    Actualisé le 03.09.2025 - 04:33