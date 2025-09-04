Xamax battu par le FC Thoune

La marche était trop haute pour Neuchâtel Xamax. Jeudi après-midi, le club de Challenge League de football a perdu 2-0 face au FC Thoune en match amical. Face au leader actuel de Super League, les hommes d’Anthony Braizat ont cédé sur des réussites de Brighton Labeau en première mi-temps et de Vasilije Janjicic en seconde période.

A noter que cette rencontre n’a pas pu aller à son terme. Le match a été interrompu à la 76e minute de jeu en raison « d’un orage assez brutal », selon le club « rouge et noir ». /comm-gjo