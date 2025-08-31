Xamax battu dans le Derby du Lac

Face à l’un des favoris à la montée, Neuchâtel Xamax rentre bredouille de son déplacement dans le Nord vaudois. Les hommes d’Anthony Braizat ont été battus 3-1 par Yverdon, dimanche en Challenge League de football. Il s'agit de la deuxième défaite de la saison pour les « rouges et noirs » après six journées. Développement suit./fph