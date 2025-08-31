Face à l’un des favoris à la montée, Neuchâtel Xamax rentre bredouille de son déplacement dans le Nord vaudois. Les hommes d’Anthony Braizat ont été battus 3-1 par Yverdon, dimanche en Challenge League de football. Il s'agit de la deuxième défaite de la saison pour les « rouges et noirs » après six journées. Développement suit./fph
Xamax battu dans le Derby du Lac
Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 face à Yverdon, dimanche au Stade Municipal, dans le ...
RTN
Actualités suivantes
Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon
Football • Actualisé le 31.08.2025 - 12:04
Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale
Football • Actualisé le 31.08.2025 - 09:42
Articles les plus lus
Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière
Football • Actualisé le 30.08.2025 - 23:51
Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale
Football • Actualisé le 31.08.2025 - 09:42
Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon
Football • Actualisé le 31.08.2025 - 12:04
Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière
Football • Actualisé le 30.08.2025 - 23:51
Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale
Football • Actualisé le 31.08.2025 - 09:42
Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière
Football • Actualisé le 30.08.2025 - 23:51