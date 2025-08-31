Xamax battu dans le Derby du Lac

Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 face à Yverdon, dimanche au Stade Municipal, dans le ...
Xamax battu dans le Derby du Lac

Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 face à Yverdon, dimanche au Stade Municipal, dans le premier Derby du Lac de la saison en Challenge League.

Le coach de Xamax Anthony Braizat (Photo : Georges Henz). Le coach de Xamax Anthony Braizat (Photo : Georges Henz).

Face à l’un des favoris à la montée, Neuchâtel Xamax rentre bredouille de son déplacement dans le Nord vaudois. Les hommes d’Anthony Braizat ont été battus 3-1 par Yverdon, dimanche en Challenge League de football. Il s'agit de la deuxième défaite de la saison pour les « rouges et noirs » après six journées. Développement suit./fph


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Retour sur terre pour le LS en Super League

Retour sur terre pour le LS en Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 16:03

Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 12:04

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 09:42

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 04:33

Articles les plus lus

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 23:51

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 04:33

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 09:42

Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 12:04

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 22:23

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 23:51

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 04:33

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 09:42

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 17:37

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 19:59

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 22:23

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 23:51