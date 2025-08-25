Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut

Neuchâtel Xamax retourne au combat. Trois jours seulement après une victoire étriquée face à Etoile Carouge, le club de Challenge League reçoit le FC Vaduz lundi soir à la Maladière. Au classement, les « rouge et noir » comptent trois points de retard sur leur adversaire du jour. L’occasion est donc belle de revenir à hauteur de l’équipe liechtensteinoise et de continuer à jouer le haut du classement. C’est en tout cas l’objectif du défenseur néerlandais de Neuchâtel Xamax, Leon Bergsma, qui sait toute l’importance d’une bonne entame de championnat. « La saison est longue, mais si tu ne commences pas bien, tu dois rattraper le retard avec davantage de pression à chaque match », analyse le défenseur.