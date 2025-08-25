Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut

Après sa victoire contre Etoile Carouge vendredi, Neuchâtel Xamax défie Vaduz ce lundi en Challenge League de football. Pour tenter d’enchaîner, le club « rouge et noir » pourra une nouvelle fois compter sur son défenseur Leon Bergsma.
Neuchâtel Xamax retourne au combat. Trois jours seulement après une victoire étriquée face à Etoile Carouge, le club de Challenge League reçoit le FC Vaduz lundi soir à la Maladière. Au classement, les « rouge et noir » comptent trois points de retard sur leur adversaire du jour. L’occasion est donc belle de revenir à hauteur de l’équipe liechtensteinoise et de continuer à jouer le haut du classement. C’est en tout cas l’objectif du défenseur néerlandais de Neuchâtel Xamax, Leon Bergsma, qui sait toute l’importance d’une bonne entame de championnat. « La saison est longue, mais si tu ne commences pas bien, tu dois rattraper le retard avec davantage de pression à chaque match », analyse le défenseur.
Leon Bergsma : « C’est important d’obtenir un résultat positif [contre Vaduz]. Là, ce serait un bon début de saison ».
Arrivé cet été, ce défenseur formé à l’Ajax est doté de qualités techniques précieuses. Mais il peut aussi partager son expérience dans le vestiaire. « Je viens de l’Académie des jeunes de l’Ajax et j’y ai joué 13 ans. Donc j’ai l’habitude d’avoir la balle et une bonne technique », estime Leon Bergsma.
« J’ai assez d’expérience pour aider mes coéquipiers à faire les bons choix ».
Depuis son arrivée, Leon Bergsma a déjà trouvé sa place dans l’effectif d’Anthony Braizat. Après une saison difficile pour l’arrière-garde neuchâteloise, le Néerlandais sait qu’il doit amener ses qualités en défense pour tenter de la stabiliser. Un rôle qui lui convient très bien. « Je suis là pour remettre la défense dans la bonne direction », explique le principal intéressé.
« Je ne mets pas de pression ».
Le coup d’envoi de cette partie entre Neuchâtel Xamax et le FC Vaduz sera donné lundi soir à 20h15 à la Maladière. Une rencontre à suivre en direct sur RTN dès 20h avec les commentaires de Jean-Paul Picci et de son consultant, l’ancien portier « rouge et noir », Laurent Walthert. /gjo