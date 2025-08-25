Match nul pour Neuchâtel Xamax à domicile

Un petit point pour Neuchâtel Xamax dans le championnat de Challenge League. Les protégés d’Anthony Braizat et Vaduz se sont neutralisés 1-1 lundi à domicile. Les Neuchâtelois ont mené durant les 75 premières minutes de jeu avant que Ronaldo Dantas Fernandes ne vienne doucher les espoirs de victoire. Les "rouge et noir" signent ainsi leur deuxième match nul à l’issue de la 5e journée de la compétition. Développement suit. /sdu