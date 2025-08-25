Un petit point pour Neuchâtel Xamax dans le championnat de Challenge League. Les protégés d’Anthony Braizat et Vaduz se sont neutralisés 1-1 lundi à domicile. Les Neuchâtelois ont mené durant les 75 premières minutes de jeu avant que Ronaldo Dantas Fernandes ne vienne doucher les espoirs de victoire. Les "rouge et noir" signent ainsi leur deuxième match nul à l’issue de la 5e journée de la compétition. Développement suit. /sdu
Match nul pour Neuchâtel Xamax à domicile
Les Xamaxiens ont partagé l'enjeu avec Vaduz 1-1 lundi à la Maladière en concédant l'égalisation ...
RTN
Actualités suivantes
Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches
Football • Actualisé le 25.08.2025 - 22:03
Articles les plus lus
Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches
Football • Actualisé le 25.08.2025 - 22:03
Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut
Football • Actualisé le 25.08.2025 - 10:00
Sans pression, Leon Bergsma veut aider Xamax à viser plus haut
Football • Actualisé le 25.08.2025 - 10:00