Première victoire à domicile pour Neuchâtel Xamax face à Etoile Carouge

Neuchâtel Xamax impose sa loi à domicile en Challenge League de football. Les hommes d’Anthony Braizat ont battu Etoile Carouge 2-1 vendredi en terre neuchâteloise. Il s’agit de leur 2e succès de la saison et de leur premier à domicile.

Une large domination peu récompensée

Après 10 premières minutes de round d’observation où les deux équipes se cherchaient quelque peu, Neuchâtel Xamax a pris l’ascendant sur la rencontre et a commencé sa domination sans partage. Les hommes d’Anthony Braizat monopolisaient le cuir et se montraient dangereux à plusieurs reprises. Cette domination a finalement pu se concrétiser avec l’ouverture du score à la 19e minute par Fabio Saiz qui signait déjà sa 3e réussite de la saison. Galvanisés par l’ouverture du score, les Xamaxiens continuaient de presser et multipliaient les occasions sans malheureusement ne parvenir à les concrétiser. À la mi-temps, les Neuchâtelois auraient dû mener avec 2 ou 3 buts d’écarts mais ne rentraient finalement aux vestiaires qu’avec une longueur d’avance.

Xamax joue à se faire peur

Au retour des vestiaires, Xamax reprenait sa large domination sur la rencontre mais continuait à galvauder les occasions. L’entraîneur d’Etoile Carouge voyant son équipe en difficulté effectuait trois changements pour insuffler un nouveau souffle à ses hommes. Des changements payants puisque quelques minutes après son entrée, Maouche se jouait de la défense xamaxienne pour décrocher une égalisation contre le cours du jeu. Les supporters xamaxiens ont alors commencé à trembler craignant que ce match ne leur échappe alors que la victoire semblait leur tendre les bras.

Un esprit d’équipe pour décrocher la victoire

Mais au lieu de baisser les épaules après l’égalisation, les Neuchâtelois se sont montrés remarquables d’abnégation et de combativité et ont continué à presser leur adversaire. Une attitude conquérante qui finit par payer grâce, encore une fois, à Fabio Saiz qui d’une passe lumineuse lançait Koro Kone qui pouvait tromper le gardien de Carouge pour redonner une longueur d’avance à ses couleurs. Comme l’expliquait l’entraîneur Anthony Braizat « c’est le collectif qui nous a permis de décrocher la victoire, il y a un joker qui rentre et qui marque et ça c’est top pour l’équipe et l’état d’esprit ».



