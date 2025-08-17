Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Le FC Bosna Neuchâtel fera face à une équipe de Super League en 16e de finale de la Coupe de ...
Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Le FC Bosna Neuchâtel fera face à une équipe de Super League en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Le club de 2e ligue interrégionale défiera Lucerne. Le FC Communal Sport Le Locle accueillera le FC Grand-Saconnex et Neuchâtel Xamax se rendra sur le terrain du FC Unterstrass.

Le FC Bosna aura fort à faire face au FC Lucerne dans quelques semaines.  (photo d'archives : Bertrand Pfaff). Le FC Bosna aura fort à faire face au FC Lucerne dans quelques semaines.  (photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Du lourd pour le FC Bosna Neuchâtel ! Le club de 2e ligue interrégionale aura l’honneur d’accueillir le FC Lucerne sur sa pelouse en 16e de finale de Coupe de Suisse de football. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche en fin de journée.

De son côté, Neuchâtel Xamax a été plutôt chanceux. Après avoir franchi très péniblement le tour précédent, le club de Challenge League affrontera le FC Unterstrass, équipe de 2e ligue, en 16e de finale.

Enfin, troisième club neuchâtelois toujours en course dans cette compétition, le FC Communal Sport Le Locle recevra le FC Grand Sacconex, pensionnaire de Promotion League.

Ces rencontres auront lieu les 19, 20 et 21 septembre. /gjo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Ndoye ne manque pas sa première

Ndoye ne manque pas sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:19

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 18:21

Articles les plus lus

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 10:15

Ndoye ne manque pas sa première

Ndoye ne manque pas sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:19

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 18:21

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:43

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 10:15

Ndoye ne manque pas sa première

Ndoye ne manque pas sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:19

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 18:21

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:43

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Saint-Blaise tient tête pour sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 10:15