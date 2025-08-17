Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Du lourd pour le FC Bosna Neuchâtel ! Le club de 2e ligue interrégionale aura l’honneur d’accueillir le FC Lucerne sur sa pelouse en 16e de finale de Coupe de Suisse de football. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche en fin de journée.

De son côté, Neuchâtel Xamax a été plutôt chanceux. Après avoir franchi très péniblement le tour précédent, le club de Challenge League affrontera le FC Unterstrass, équipe de 2e ligue, en 16e de finale.

Enfin, troisième club neuchâtelois toujours en course dans cette compétition, le FC Communal Sport Le Locle recevra le FC Grand Sacconex, pensionnaire de Promotion League.

Ces rencontres auront lieu les 19, 20 et 21 septembre. /gjo