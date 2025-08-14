Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Le transfert de Zachary Athekame au Milan AC fait le bonheur de Young Boys et de Neuchâtel Xamax. Les Bernois toucheront dix millions d’euros, plus une participation de 10% pour YB en cas de revente. Neuchâtel Xamax, club au sein duquel l’international M21 a évolué de 2022 à 2024, avait vendu le talentueux défenseur pour un demi-million de francs au club de Super League de football, montant assorti d'une participation de 20% en cas de revente. Ce qui, selon « Blick », équivaut à une somme entre 1,5 et 2 millions d’euros. /vco