Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Le départ de l’ancien « rouge et noir » Zachary Athekame de Young Boys pour la Série A va rapporter ...
Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Le départ de l’ancien « rouge et noir » Zachary Athekame de Young Boys pour la Série A va rapporter beaucoup d’argent au club présidé par Jean-François Collet.

Zachary Athekame avait signé son premier contrat professionnel avec Neuchâtel Xamax (Photo : archives, Neuchâtel Xamax).

Le transfert de Zachary Athekame au Milan AC fait le bonheur de Young Boys et de Neuchâtel Xamax. Les Bernois toucheront dix millions d’euros, plus une participation de 10% pour YB en cas de revente. Neuchâtel Xamax, club au sein duquel l’international M21 a évolué de 2022 à 2024, avait vendu le talentueux défenseur pour un demi-million de francs au club de Super League de football, montant assorti d'une participation de 20% en cas de revente. Ce qui, selon « Blick », équivaut à une somme entre 1,5 et 2 millions d’euros. /vco 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Football    Actualisé le 14.08.2025 - 04:03

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 23:19

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:31

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 04:01

