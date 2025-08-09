Confirmation attendue de Xamax

Le club « rouge et noir » se rend à Aarau ce samedi en Challenge League de football. Un rendez-vous ...
Confirmation attendue de Xamax

Le club « rouge et noir » se rend à Aarau ce samedi en Challenge League de football. Un rendez-vous en forme de test une semaine après la râclée infligée à Bellinzone.

Anthony Braizat insiste sur l'état d'esprit de son équipe. (Photo : Bertrand Pfaff) Anthony Braizat insiste sur l'état d'esprit de son équipe. (Photo : Bertrand Pfaff)

Une confirmation est attendue : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau, ce samedi, à l’occasion de la 3e journée du championnat de Challenge League de football. Le coup d’envoi de la partie est programmé à 18 heures.

L’équipe d’Anthony Braizat reste sur une prestation de qualité, il y a une semaine au Tessin. Elle avait atomisé Bellinzone 5-1 après avoir livré une seconde mi-temps de référence.

Le FC Aarau ne sera pas aussi complaisant. Le club argovien ne cache pas ses ambitions. Il figure parmi les prétendants à la promotion. Pour contrer une équipe réputée solide, Anthony Braizat s’écartera peut-être de sa philosophie de jeu, qui consiste en priorité à imposer un pressing constant sur l’adversaire : « On ne peut pas faire ce pressing pendant tout le match, contre toutes les équipes. Il est évident qu’on a gagné le match physiquement contre Bellinzone. On se doit d’avancer, de ne pas laisser jouer », plaide le coach de Xamax.

« Ce qui va m’intéresser, ce n’est pas de faire un match test, mais de voir comment on va se comporter dans l’adversité. »

Dans le cadre de ses entraînements et des matches aussi, Anthony Braizat insiste beaucoup sur l’impact physique et l’engagement des joueurs sur le terrain. Mais ce n’est pas l’élément primordial à ses yeux : « Ce qui compte, c’est surtout l’attitude et l’état d’esprit collectif ».

Anthony Braizat : « Les leaders jouent bien leur rôle cette année. »

Ecouter le son

Pour cette partie, Anthony Braizat enregistre le retour de Koro Koné. Malik Deme, Elmedin Zahah et Siloh Reinhard, sont en revanche tous absents. Liridon Mulaj poursuit sa longue rééducation après avoir été opéré du genou.

Aarau – Neuchâtel Xamax : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce samedi dès 17h45 avec le commentaire de Yannick Rappan. /mne


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Jessé Hautier se plaît à Xamax

Jessé Hautier se plaît à Xamax

Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais

Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais

Neuchâtel Xamax rate le coche

Neuchâtel Xamax rate le coche

Xamax repart au combat et à la conquête de son public

Xamax repart au combat et à la conquête de son public

Actualités suivantes

Ter Stegen et le FC Barcelone se réconcilient

Ter Stegen et le FC Barcelone se réconcilient

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 07:23

St-Gall et Thoune veulent rester invaincus

St-Gall et Thoune veulent rester invaincus

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 04:03

Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne

Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 21:17

Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines

Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 15:47

Articles les plus lus

Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça

Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 13:31

Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines

Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 15:47

Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne

Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 21:17

St-Gall et Thoune veulent rester invaincus

St-Gall et Thoune veulent rester invaincus

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 04:03

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité

FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 04:03

Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 12:00

Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça

Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 13:31