Confirmation attendue de Xamax

Une confirmation est attendue : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau, ce samedi, à l’occasion de la 3e journée du championnat de Challenge League de football. Le coup d’envoi de la partie est programmé à 18 heures.

L’équipe d’Anthony Braizat reste sur une prestation de qualité, il y a une semaine au Tessin. Elle avait atomisé Bellinzone 5-1 après avoir livré une seconde mi-temps de référence.

Le FC Aarau ne sera pas aussi complaisant. Le club argovien ne cache pas ses ambitions. Il figure parmi les prétendants à la promotion. Pour contrer une équipe réputée solide, Anthony Braizat s’écartera peut-être de sa philosophie de jeu, qui consiste en priorité à imposer un pressing constant sur l’adversaire : « On ne peut pas faire ce pressing pendant tout le match, contre toutes les équipes. Il est évident qu’on a gagné le match physiquement contre Bellinzone. On se doit d’avancer, de ne pas laisser jouer », plaide le coach de Xamax.

« Ce qui va m’intéresser, ce n’est pas de faire un match test, mais de voir comment on va se comporter dans l’adversité. »

Dans le cadre de ses entraînements et des matches aussi, Anthony Braizat insiste beaucoup sur l’impact physique et l’engagement des joueurs sur le terrain. Mais ce n’est pas l’élément primordial à ses yeux : « Ce qui compte, c’est surtout l’attitude et l’état d’esprit collectif ».