Confirmation attendue de Xamax

Une confirmation est attendue : Neuchâtel Xamax se déplace à Aarau, ce samedi, à l’occasion de la 3e journée du championnat de Challenge League de football. Le coup d’envoi de la partie est programmé à 18 heures.
L’équipe d’Anthony Braizat reste sur une prestation de qualité, il y a une semaine au Tessin. Elle avait atomisé Bellinzone 5-1 après avoir livré une seconde mi-temps de référence.
Le FC Aarau ne sera pas aussi complaisant. Le club argovien ne cache pas ses ambitions. Il figure parmi les prétendants à la promotion. Pour contrer une équipe réputée solide, Anthony Braizat s’écartera peut-être de sa philosophie de jeu, qui consiste en priorité à imposer un pressing constant sur l’adversaire : « On ne peut pas faire ce pressing pendant tout le match, contre toutes les équipes. Il est évident qu’on a gagné le match physiquement contre Bellinzone. On se doit d’avancer, de ne pas laisser jouer », plaide le coach de Xamax.
« Ce qui va m’intéresser, ce n’est pas de faire un match test, mais de voir comment on va se comporter dans l’adversité. »
Dans le cadre de ses entraînements et des matches aussi, Anthony Braizat insiste beaucoup sur l’impact physique et l’engagement des joueurs sur le terrain. Mais ce n’est pas l’élément primordial à ses yeux : « Ce qui compte, c’est surtout l’attitude et l’état d’esprit collectif ».
Anthony Braizat : « Les leaders jouent bien leur rôle cette année. »
Pour cette partie, Anthony Braizat enregistre le retour de Koro Koné. Malik Deme, Elmedin Zahah et Siloh Reinhard, sont en revanche tous absents. Liridon Mulaj poursuit sa longue rééducation après avoir été opéré du genou.
Aarau – Neuchâtel Xamax : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce samedi dès 17h45 avec le commentaire de Yannick Rappan. /mne