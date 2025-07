Xamax repart au combat et à la conquête de son public

Pour atteindre leurs objectifs, et tenter de lancer leur saison par une victoire, les Neuchâtelois pourront s’appuyer sur leurs six semaines de préparation. Une période de travail physique, mais aussi mental. « On a essayé de changer la mentalité de l’équipe. D’amener plus de caractère », souligne le coach de Xamax, Anthony Braizat.