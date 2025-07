Xamax se dévoile, sans Hussayn Touati

Hussayn Touati ne jouera plus sous les couleurs de Neuchâtel Xamax. Son départ a été confirmé par le président du club, Jeff Collet, à l’occasion de la présentation de l’équipe qui s’est tenue mercredi soir à Auvernier. A deux jours de la reprise du championnat de Challenge League de football, l’homme fort de la Maladière a indiqué que le joueur poursuivrait sa carrière en Ukraine. Ce départ devrait toutefois être compensé par deux nouvelles arrivées « de qualité » attendues ces prochains jours du côté xamaxien, toujours selon Jeff Collet.

Au-delà de cette nouvelle, la centaine d’abonnés et de sponsors présents lors de cette soirée ont pu découvrir les visages des recrues estivales, les défenseurs Léo Seydoux, Jetmir Kresniqi et Leon Bergsma, ainsi que les milieux de terrain, Eris Abedini, Romain Bayard, Malik Deme et Noah Streit.