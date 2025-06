Max Veloso à la croisée des chemins

« Je ne veux pas subir ma fin de carrière ». Max Veloso n'entend pas se laisser abattre. Pourtant, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax ne vit pas une situation facile actuellement. Après avoir rejoint Etoile Carouge il y a deux saisons, le milieu de terrain s’est blessé au tendon d’Achille en novembre 2023. Une mésaventure qui lui a valu une opération et de très longs mois hors des terrains. Résultat : Max Veloso se retrouve aujourd’hui sans club et toujours sur la voie de la guérison. « Sur une longue blessure comme celle-là, on a énormément de doutes », témoigne le Neuchâtelois. « Cependant, j’ai toujours gardé une certaine discipline », souligne le footballeur de 33 ans.