Xamax à l’heure du bilan : Braizat se lâche, Collet cherche la formule gagnante

À chaud, après l’ultime défaite de Neuchâtel Xamax cette saison en Challenge League de football, Anthony Braizat s’est lâché. « Je peux être vulgaire ? » Durant la préparation à la saison prochaine, « je vais serrer les c… à tout le monde ». C’est-à-dire, coach ? « On va beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. » Oui, Anthony Braizat a répété l’adverbe cinq fois de suite au micro de RTN ! Mais encore… « C’est clair que l’année prochaine, on va courir. On va courir beaucoup. » Les Xamaxiens ont donc intérêt à profiter de leurs trois semaines de vacances, parce qu’ensuite, là où certaines équipes de deuxième division se prépareront pendant quatre à cinq semaines, les joueurs de la Maladière, eux, transpireront pendant six semaines.