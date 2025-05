Altin Azemi : « Je ne me fixe pas de limites »

Une histoire de famille

C’est sur la pelouse du FC Boudry que l’aventure commence pour Altin Azemi. Les années passent et le Neuchâtelois est ensuite repéré par l’ANF, avant d’intégrer les M15 , puis les M17 de la Xamax Academy. « J’ai toujours aimé le foot », raconte le milieu de terrain. « Mon père et mes deux oncles en ont beaucoup fait. Ils m’ont poussé là-dedans », détaille-t-il.





Neymar comme idole

L’international suisse des moins de 16 ans se décrit lui-même comme un « milieu de terrain offensif ». Surtout, il est doté de qualités techniques indéniables. « Je suis un fan de Neymar et j’essaye de m’en inspirer. J’adore les gestes techniques », sourit le xamaxien. Et pas question de perdre cette facette de son jeu en évoluant désormais à plus haut niveau. « J’essaye de garder cette touche de folie et cette créativité. Je pense qu’un bon joueur pourra toujours le faire, même à haut niveau », expose Altin Azemi.