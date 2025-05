Kenan Fatkic va quitter Neuchâtel Xamax

Kenan Fatkic ne sera plus « rouge et noir » la saison prochaine. Neuchâtel Xamax annonce jeudi le départ du milieu de terrain au terme de l’exercice en cours. Arrivé en 2022 à La Maladière, le Slovène a disputé 103 matches sous les couleurs xamaxiennes. Des rencontres durant lesquelles il a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives. Kenan Fatkic, joueur le plus utilisé cette saison, « n’a pas donné de suite favorable à la proposition de prolongation faite par le club », souligne un communiqué de Neuchâtel Xamax.

Deux autres joueurs sont aussi sur le départ. Samir Ramizi et Michaël Gonçalves, tous deux en fin de contrat, ne seront pas prolongés. Enfin, le préparateur physique du club, Gabriele Bagattini, ainsi que l’entraineur des gardiens, Grégory Lorent, quitteront également Neuchâtel au terme du championnat.

Le club de la Maladière ajoute encore que ces trois joueurs et ces deux membres du staff seront remerciés aux côtés de Christophe Moulin, en amont de l’ultime rencontre de la saison de Challenge League, vendredi soir à La Maladière. /comm-gjo