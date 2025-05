Pascal Oppliger : « L’objectif est de redonner du plaisir aux Neuchâtelois »

C’est une sorte de retour aux sources pour Pascal Oppliger. L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax s’apprête à retrouver la Maladière. Dès le 1er juin, il succèdera à Christophe Moulin en tant que directeur du football au sein du club de Challenge League. Un choix logique, selon l’actuel entraîneur de Poratlban/Gletterens en 1re Ligue : « La première motivation était de revenir travailler, pour ainsi dire, à la maison », explique d’emblée celui qui a déjà joué et entraîné à la Maladière. Et même s’il a décroché la licence UEFA Pro l’an dernier, qui lui permet d’entraîner au plus haut niveau mondial, Pascal Oppliger ne voulait pas manquer cette occasion de rejoindre Xamax : « l’opportunité était trop belle. C’est le nouveau challenge qui me motive pour les années à venir », confie-t-il.